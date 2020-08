Einreisende aus Risikogebieten sollen digital erfasst werden

Die Bundesregierung sagt der Zettelwirtschaft den Kampf an. In anderen EU-Staaten ist es bereits möglich, sich bei Rückkehr aus einem Corona-Risikogebiet auf einer Internetseite zu registrieren. In Deutschland passiert das bisher handschriftlich. Auf sogenannten Aussteigekarten machen Reiserückkehrer im Flugzeug oder Bus Angaben zu ihrer Person, zu den Reiseorten und ihrem Gesundheitszustand. Diese Papiere werden zuerst an das Gesundheitsamt des Einreiseortes und von dort an das Gesundheitsamt am Wohnort weitergeleitet.

Künftig sollen Reisende die Möglichkeit bekommen, alle Angaben vorher auch über eine spezielle Internetseite zu machen. Eine Sprecherin des zuständigen Bundesinnenministeriums bestätigte am Samstag solche Pläne.

Bundesverwaltung schafft es nicht selbst

Da die Bundesverwaltung eine elektronische Lösung für die Einreiseanmeldung nicht zeitnah selbst bewältigen kann, will das Bundesinnenministerium einen externen Dienstleister mit der Umsetzung beauftragen. Bislang wurde nach Angaben der Sprecherin des Bundesinnenministeriums aber kein Auftrag erteilt. Nach einem Bericht des Magazins "Business Insider" verhandelt das Ministerium derzeit mit der IT-Firma Accenture.

Laschet will Reisende selbst für den Test bezahlen lassen

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sprach sich derweil dagegen aus, dass die verpflichtenden Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten dauerhaft kostenlos bleiben. "Solche Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten sollten mittelfristig ähnlich wie Flughafengebühren auf den Reisepreis aufgeschlagen werden", sagte der Anwärter auf den CDU-Parteivorsitz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es sei nicht akzeptabel, "dass dies auf Dauer die Allgemeinheit bezahlt".

Höhere Strafen für Verstöße gegen Quarantäne-Pflicht gefordert

Laschet sprach sich zudem für konsequente Strafen bei Verstößen gegen die Quarantäne-Pflicht aus. Der gesetzlich mögliche Rahmen für Bußgelder reiche dabei bis zu einer Höhe von 25.000 Euro.