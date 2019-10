Rückkehr des Andenpakts? Merz und Koch attackieren CDU-Führung

Friedrich Merz und Roland Koch waren noch jung und ehrgeizig, als sie sich gemeinsam mit Günther Oettinger und Christian Wulff und mehreren anderen Männern der CDU zusammentaten, um einen geheimen Plan zu schmieden. Er lautete: Wir greifen uns nie gegenseitig an und kandidieren nicht gegeneinander. Ihr Ziel war klar: Der nächste Kanzler wird einer von uns. Stattdessen wurde es Angela Merkel.

Jetzt ist Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-Chefin, sie könnte die nächste Kanzlerkandidatin der Union werden. Das wollen die Verbündeten von einst offenbar unbedingt verhindern. Merz greift dafür nicht Annegret Kramp-Karrenbauer persönlich an, sondern arbeitet sich nach wie vor an Angela Merkel ab.

Alle gegen Merkel - am Ende gaben alle auf

Die Karrieren der Andenpakt-Herren können sich durchaus sehen lassen. Roland Koch wurde hessischer Ministerpräsident. Günther Oettinger machte nach seiner Zeit als baden-württembergischer Ministerpräsident noch in Brüssel Karriere. Christian Wulff kam sogar in das höchste Amt im Staate. Er wurde - mit Merkels Unterstützung - Bundespräsident, wenn auch nicht lange. Nur Friedrich Merz musste eine bittere Niederlage einstecken. Mit Merkels Sprung an die Spitze war seine politische Karriere beendet. Er scheint es nie verwunden zu haben und gibt nicht auf, das Kanzleramt möglicherweise doch noch zu erobern. Schützenhilfe bekommt er von seinen ehemaligen Mitstreitern.

Nach der Thüringen-Wahl zückten Merz und Koch die Messer

Einen Tag nach der Thüringen-Wahl suchte Friedrich Merz die große Bühne. Er wusste, mit diesen Worten würde er sie auch bekommen. Merz bescheinigte der Großen Koalition ein "grottenschlechtes" Erscheinungsbild. Die "Untätigkeit und die mangelnde Führung" Merkels lege sich seit Jahren wie ein "Nebelteppich" über das Land, so Merz.

Und als ob es abgesprochen wäre, sprang ein enger Bekannter aus früheren Tagen Friedrich Merz bei. Roland Koch warf Bundeskanzlerin Angela Merkel im Magazin Cicero "Argumentationsenthaltung" vor. Allgemein kritisierte Koch, es fehlten heutzutage "Persönlichkeiten, die von einer Vision geprägt sind und die Bereitschaft zeigen, für diese Vision ihre politische Existenz zu riskieren".

Nächstes Ziel des Andenpakts: Kramp-Karrenbauer entmachten

Friedrich Merz tourt seit Monaten durch die Lande, um für sich zu werben. Sein bisheriger Höhepunkt war der Auftritt beim Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken. Der Parteinachwuchs feierte Merz mit frenetischen Jubelgesängen. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde eher höflich beklatscht. Merz spürt die Schwäche von Kramp-Karrenbauer und versucht, dies auszunutzen. Den Wirtschaftsflügel der Partei weiß er ohnehin hinter sich. Jetzt gilt es offenbar, Annegret Kramp-Karrenbauer als Kanzlerkandidatin zu verhindern. Dafür werden nun erst einmal andere Namen ins Spiel gebracht.

Kramp-Karrenbauer verhindern - mit CSU-Mann Söder

Der langjährige Europaabgeordnete Elmar Brok von der CDU - und ebenfalls Mitglied des Andenpakts - versuchte es Anfang der Woche mit einem Vergleich: Angela Merkel habe 2002 Edmund Stoiber den Vortritt zur Kanzlerkandidatur überlassen. Einiges spreche dafür, dass die Kanzlerkandidatur nun auch so geregelt werde wie schon zweimal in der Geschichte der Union, so Brok. Er brachte damit den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder ins Spiel. Broks vergifteter Rat an Kramp-Karrenbauer: "Ich bin davon überzeugt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die Ruhe besitzt, eine ähnliche Entscheidung zu treffen, wenn die Zeit so weit ist."

Schützenhilfe für Merkel und AKK: Merz will "alte Rechnungen begleichen"

Ausgerechnet Merkels langjähriger Kritiker beobachtet diese Machtspiele mit Sorge. Er teile die Kritik von Friedrich Merz nicht, sagte der Bundesinnenminister Horst Seehofer mit Blick auf die Kanzlerin und schickte eine Warnung an die CDU hinterher: "Nach langer politischer Erfahrung weiß ich, dass in einer solchen Lage Disziplin die beste Eigenschaft ist."

Deutlicher wurde der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther: "Ich glaube, es ist nicht die Zeit von älteren Herren, die jetzt keine Verantwortung mehr tragen, ihre alten Rechnungen zu begleichen." Das CDU-Präsidiumsmitglied Günther machte damit auch den in die Jahre gekommenen Mitgliedern des Andenpakts klar: Ihre Zeit ist um.

Wieso eigentlich Andenpakt?

Der SPIEGEL hatte den Begriff einst erfunden, weil besagte Männer ihren Bund 1979 auf einem Flug über Südamerika besiegelten. Sie waren damals alle noch in der Jungen Union. Im Sommer dieses Jahres feierten Elmar Brok, Günther Oettinger, Volker Bouffier und Friedrich Merz zusammen in Brüssel das 40-jährige Bestehen des Andenpakts. Sie mussten feststellen: Kanzler ist keiner von ihnen geworden. Bis jetzt.