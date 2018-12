Rückblick: Im Hitze-Jahr 2018 war es in Bayern am kältesten

Hitze, Dürre, Hochwasser: Das zu Ende gehende Jahr stand laut Bilanz des Deutschen Wetterdienstes ganz im Zeichen des Klimawandels. Mit im Schnitt 10,4 Grad erlebte Deutschland 2018 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im 19. Jahrhundert - und zugleich eines der niederschlagsärmsten seit 1881.

Viel Sonne, wenig Regen

Von April bis November verliefen alle Monate ausnahmslos zu warm, zu trocken und mit viel Sonne. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2.000 Messstationen. Rund 2.020 Stunden lang schien 2018 die Sonne - und damit mehr als in jedem anderen Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen über die Sonnenscheindauer im Jahr 1951. Dabei fielen nur 590 Liter Regen pro Quadratmeter, das sind 75 Prozent des Sollwerts.

Blick in die Zukunft

"Das Jahr war charakteristisch für das, worüber Wissenschaftler seit Jahrzehnten sprechen", so Andreas Friedrich, Sprecher des DWD. Auch wenn es immer wieder Ausreißer wie kühle Sommer geben könne, werde solches Wetter zunehmen: "Darauf müssen wir uns einstellen."

Im Juli und August litten Menschen, Tiere und Pflanzen in Deutschland unter einer der längsten und heftigsten Hitzeperioden: "Sommerlich warme Tage mit viel Sonnenschein und katastrophale Regenarmut zogen sich bis in den November hin", schreiben die Wetterforscher. Erst der Dezember machte mit Niederschlägen der Dürre ein Ende.

Im Mittelwert gab es 75 Sommertage, an denen 25 Grad oder mehr gemessen wurden - davon 20,5 heiße Tage, an denen das Thermometer mehr als 30 Grad anzeigte. So eine Bilanz sei seit Aufzeichnungsbeginn 1881 hierzulande noch nie registriert worden. Zum Vergleich: Im Hitzesommer 2003, bisher die Messlatte für Sommerrekorde, waren es 62 Sommertage und 19 heiße Tage.

Am kältesten war es in Bayern

Bayern ist 2018 das kälteste Bundesland Deutschlands gewesen. Laut DWD war es in Bayern 0,5 Grad kälter als im bundesweiten Schnitt. Gleichzeitig ist die Durchschnittstemperatur von 9,9 Grad ein Temperaturrekord im Freistaat: Der bisherige Spitzenwert aus dem Jahr 2014 liegt um 0,3 Grad unter dem aktuellen. In Berlin war es im zu Ende gehenden Jahr mit im Schnitt 11,4 Grad am wärmsten.

Die Top drei aus Bayern

Die kälteste Nacht deutschlandweit verzeichneten die Meteorologen in Reit am Winkl (Landkreis Traunstein). Dort zeigte das Thermometer am 28. Februar minus 22,1 Grad. Der bundesweit meiste Niederschlag innerhalb eines Tages fiel in Finsterau im Bayerischen Wald: Dort regnete es am 12. Juni etwa 166,5 Litern pro Quadratmeter. Die höchste Schneedecke - abseits der Berggipfel - meldete Balderschwang im Oberallgäu am 13. Februar mit 142 Zentimetern.

"Fabienne" sorgte für Verwüstungen

Die größten Unwetterschäden hinterließ das Sturmtief "Fabienne" am 23. September. Abgesehen davon blieben die Menschen in Bayern von größeren Unwetterschäden weitestgehend verschont.

Jetzt ist Regen ist gefragt

In den nächsten Wochen und Monaten bräuchte es laut BR-Wetterexperten vor allem mildes Regenwetter, auch wenn das den Wintersportlern und Ausflüglern wohl nicht gefallen wird. Es sollte schon ein bis zwei, besser auch drei Wochen regnen, damit sich die Grundwasser-Depots in den oberen Bereichen der Erdoberfläche auffüllen können. Aber: Damit das Wasser überhaupt dahin kommt, darf der Boden nicht gefroren sein.