Rückblick: Chronologie der Impfkampagne in Deutschland

70,8 Prozent der Deutschen waren am 26. Dezember 2021 vollständig geimpft, 35,9 Prozent haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Bayern liegt knapp unter dem Bundesschnitt: 69,6 Prozent waren am vergangenen Donnerstag zweimal geimpft, 35,6 Prozent sind zum 26. Dezember schon geboostert. Doch der Reihe nach:

27. Dezember 2020: Auftakt der Corona-Impfkampagne

Am ersten Tag der Impfkampagne in Deutschland, am 27.12.2020, werden 23.323 Impfungen verabreicht. Nur sechs Tage zuvor war der Impfstoff von Biontech und Pfizer durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA zugelassen worden. Zwei Wochen später folgt das amerikanische Präparat Moderna. Da anfangs noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht, werden durch das Bundesgesundheitsministerium drei Priorisierungsgruppen eingeführt, die sich unter anderem nach Alter, Vorerkrankungen und Berufsgruppen richteten.

Januar 2021: Mehr als 400 Impfzentren nehmen in Deutschland den Betrieb auf

Bis Mitte Januar kann die erste Million Dosen verimpft werden – in deutschlandweit mehr als 400 Impfzentren. Am 29. Januar wird auch das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca in der EU zugelassen – zunächst aber nur für 18- bis 64-Jährige, da für Ältere noch keine Daten vorliegen.

Februar 2021: Große Fortschritte in den Pflegeeinrichtungen

Mitte Februar haben 80 Prozent der Pflegeheimbewohner ihre erste Impfung erhalten, mehr als die Hälfte sogar schon die zweite. Insgesamt sind nun mehr als fünf Millionen Impfungen verabreicht worden.

März 2021: Astrazeneca wird kurzzeitig ausgesetzt

Wegen Meldungen über Thrombosen in Hirnvenen nach einer Impfung mit Astrazeneca stoppt die Bundesregierung am 15. März den Einsatz des Vakzins. Nachdem aber die Europäische Arzneimittelagentur EMA vier Tage später zu dem Ergebnis kommt, dass der Nutzen die Risiken bei weitem überwiegt, wird die Impfung mit Astrazeneca wiederaufgenommen. Jedoch gilt seit dem 30. März in Deutschland: Astrazeneca wird nur noch an über 60-Jährige verimpft. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern entschieden.

Mit dem Präparat des US-Herstellers Johnson & Johnson wird ein vierter Impfstoff in der EU zugelassen. Im Gegensatz zu den anderen muss dieses Vakzin nur ein Mal verabreicht werden.

April 2021: Impfstart in den Hausarztpraxen

In der Woche nach Ostern beginnen 35.000 Arztpraxen, gegen Corona zu impfen. Am 28. April werden zum ersten Mal eine Million Impfdosen an einem einzigen Tag verabreicht. Insgesamt werden bis Monatsende fast 30 Millionen Impfungen gespritzt.

Mai 2021: EMA lässt Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren zu

Am 31. Mai lässt die EMA den Impfstoff von Biontech und Pfizer auch für die Zwölf- bis 17-Jährigen zu. Deutschlandweit haben bis Ende des Monats 50 Prozent aller Erwachsenen mindestens die erste Schutzimpfung gegen das Coronavirus erhalten.

Juni 2021: Priorisierung wird aufgehoben

Ab dem 7. Juni können neben Haus- und Facharztpraxen auch niedergelassene Privat- sowie Betriebsärzte in die Impfkampagne einsteigen. Da nun genug Impfstoff und Personal vorhanden sei, beschließt die Gesundheitsministerkonferenz, die Einteilung in Priorisierungsgruppen aufzuheben.

Juli 2021: Stiko empfiehlt Kreuzimpfung mit AstraZeneca

Wer eine erste Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca bekommen hat, sollte die Zweitimpfung mit einem mRNA-Vakzin von BioNTech/Pfizer oder Moderna vornehmen lassen, empfiehlt die Ständige Impfkommission Stiko. Ende Juli hat mehr als die Hälfte der Deutschen den vollen Impfschutz.

August 2021: Stiko empfiehlt Impfung der Zwölf- bis 17-Jährigen

Die Ständige Impfkommission kommt am 16. August zu dem Schluss, dass auch in dieser jungen Altersgruppe die Vorteile einer Impfung gegenüber den sehr seltenen Nebenwirkungen überwiegen. Mit der Immunisierung der Zwölf- bis 17-Jährigen kann sofort begonnen werden.

September 2021: Dritte Impfung in Pflegeeinrichtungen

Seit dem 1. September wird in Pflegeheimen und weiteren Einrichtungen mit sogenannten vulnerablen Gruppen eine Auffrischungsimpfung angeboten, wenn die zweite Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Ende September sind in Deutschland mehr als 63 Prozent der Deutschen zweimal geimpft.

Oktober 2021: Die Impfzentren werden abgebaut

Die Finanzierung der Impfzentren durch den Bund läuft aus. Bund und Länder haben beschlossen, die mehr als 400 Impfzentren in Deutschland zum 30. September zu schließen oder deren Kapazitäten zurückzufahren. Bundesweit sollen aber weiterhin mobile Impfteams und Impfbusse unterwegs sein. Auch niedrigschwellige Angebote vor Ort soll es weiterhin geben.

November 2021: Impfzentren werden wieder hochgefahren

Angesichts steigender Infektionszahlen beginnt Bayern als erstes Bundesland, alle Corona-Impfzentren wieder zu reaktivieren. "Wer kommt, wird geimpft – niemand wird zurückgewiesen", sagt Ministerpräsident Söder. Außerdem werden die Auffrischungsimpfungen, das sogenannte "Boostern", vorangetrieben. Möglich soll das schon fünf Monate nach der zweiten Impfung sein. Ende November haben bereits zehn Prozent der Deutschen einen Booster erhalten.

Dezember 2021: Stiko empfiehlt Kinderimpfung

Für Fünf- bis Elfjährige mit Vorerkrankungen empfiehlt die Stiko eine Impfung gegen das Coronavirus mit dem für Kinder angepassten Wirkstoff von Biontech/Pfizer. Für Kinder ohne Vorerkrankungen sei das Risiko schwerer Verläufe sehr gering. Am 15. Dezember sind in Deutschland zum ersten Mal mehr als 1,5 Millionen Dosen an einem Tag verimpft worden. In Bayern können Booster-Impfungen nun auch schon drei Monate nach der zweiten Impfung erfolgen.