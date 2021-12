Rückblick 2021: Die Toten des Jahres in Deutschland und der Welt

Der nette Typ auf dem Bild ist eine der bizarrsten Figuren der US-Musik- wie auch Kriminalgeschichte. Musikproduzent Phil Spector galt als unberechenbar und so jähzornig, dass sogar die Punkveteranen The Ramones vor ihm aus dem Studio flüchteten (worauf er ihr Album ungerührt mit Studiomusikern vollendete). Die letzten Jahre verbrachte Spector im Knast: 2009 wurde er wegen Totschlags an der Schauspielerin Lana Clarkson verurteilt; Spector bestand darauf, Clarkson habe "die Waffe geküsst".

Seiner Musik hört man all das nicht an - oder doch? Spector, der sich als "Richard Wagner des Pop" verstand, machte mit Teen-Bands wie den Ronettes und Righteous Brothers Hit-Millionen, arbeitete mit den Beatles und Leonard Cohen, schrieb Songs wie "River Deep - Mountain High": hochemotionale Kompositionen in größenwahnsinnigen Arrangements. Legendär ist Spectors "Wall of Sound", für die er seine Studioorchester per Overdubbing vervielfältigte und durch Echokammern und Superkompressoren jagte, bis sie klangen wie pubertäre Fegefeuer.