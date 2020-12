Rückblick 2020: Die Toten des Jahres in Bayern - Teil 1

Als in China am 11. Januar eine "mysteriöse Lungenkrankheit" ihr erstes Opfer fordert, ist das in Deutschland eine Meldung unter vielen. Am 12. März stirbt der erste Bayer an dem neuen Virustyp SARS-CoV19 - ein 83-Jähriger Würzburger. Und am Horizont taucht die Ahnung auf, dass in 2020 vielleicht mehr Menschen von uns gehen könnten als üblich.

Tatsächlich waren in diesem Jahr viele Nachrufe zu schreiben, auch unabhängig von Corona - in Bayern, in Deutschland und der Welt. Aus Bayern verschwunden sind: eine Schauspielerin mit Landtagserfahrung, eine Volkskomödiantin mit schneller Zunge und Herz für Tante-Emma-Läden, ein Bauerssohn mit leinwandgroßen Bildern im Kopf und ein zum Tierfreund konvertierter Metzgersbub, eine traurig früh verstorbene Eishockey-Nationalspielerin und eine Hundertjährige, die vor 76 Jahren nur knapp mit dem Leben davonkam.

Um nur einige zu nennen. Bayerns Tote des Jahres 2020 - Teil 1: