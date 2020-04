Royaler Geburtstag: Queen Elizabeth wird 94

Na klar ist auch Captain Tom ein großer Fan der Queen. Sie ist fabelhaft, sagt er, sie macht einen wahnsinnigen Job. Captain Tom ist der neue britische Nationalheld, jener Kriegsveteran, der mit seinen Rollator-Runden inzwischen rund 27 Millionen Pfund für den Gesundheitsdienst NHS gesammelt hat - mehr als 30 Millionen Euro.

Tom ist 99 Jahre alt und damit einer der wenigen Menschen im Königreich, die noch älter sind als die Königin. Aber beide, der Veteran und die Queen, machen den Briten auf ganz britische Weise Mut in diesen schwierigen Corona-Tagen.

"Wir werden uns wieder treffen"

Elizabeth wandte sich zum Osterwochenende mit ihrer eigenen Botschaft an ihre Untertanen: "Wir werden Erfolg haben, und dieser Erfolg wird uns allen gehören", so die Queen. "Wir sollten zuversichtlich sein, dass bei allem, was vor uns liegt, auch wieder bessere Tage kommen werden. Wir werden wieder mit unseren Freunden zusammen sein, wir werden wieder mit unseren Familien zusammen sein. Wir werden uns wieder treffen." 'Wir werden uns wieder treffen' - Dieser Anklang an den Song von Vera Lynn, der im Krieg die britischen Soldaten bei Laune hielt, wurde für ein paar Tage wieder zum geflügelten Wort.

Queen wendet sich nur selten an Bevölkerung

Ansprachen der Queen außerhalb von Weihnachten und Parlamentseröffnung sind sehr, sehr selten. Diese war erst die vierte dieser Art, und es waren genau die richtigen Worte zur richtigen Zeit, meint Königshaus-Experte Robert Hardman: "Ich glaube, die Menschen nicht nur hier im Land, sondern auf der ganzen Welt werden das als eine immense Beruhigung verstanden haben. Es gibt buchstäblich niemanden, der das mit einer solchen Autorität sagen kann: Wir waren schon einmal an einem solchen Punkt, und wir werden da durchkommen."

Elisabeth II soll Ur-Enkel Archie vermissen

Die Queen wird ihren Geburtstag in Windsor verbringen. Dorthin hatte sie sich schon vor fünf Wochen in die royale Selbstisolation zurückgezogen, zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Philip. Das zurückliegende Lebensjahr war für die Monarchin anstrengender als sie es sich gewünscht haben wird.

Ihr Sohn Andrew ist wegen seiner Nähe zum Sex-Straftäter Jeffrey Epstein seit November nun auch offiziell das schwarze Schaf der Familie, Philip musste kurz vor Weihnachten für mehrere Tage ins Krankenhaus, Prinz Charles erwischte Mitte März das Corona-Virus.

Und dann hat sich auch noch Harry aus dem engeren Umfeld verabschiedet: Der mutmaßliche Lieblingsenkel ist mit seiner Frau Meghan und dem kleinen Archie nach Kalifornien ausgewandert. Dass sie Archie nun schon seit Monaten nicht mehr gesehen hat, das soll, wie man so hört, der Queen besonderen Kummer bereiten. Aber vielleicht tröstet sie sich ja da mit ihren eigenen Worten: "Wir werden uns wieder treffen."