Royal Air Force kämpft gegen Dammbruch

Evakuierung eines anliegenden Dorfes

Seitdem verschlechterte sich die Lage zunehmend. Zur Sicherung wurde zunächst das Wasser aus dem Stausee über einen Nebenkanal abgeleitet. Aber der Druck auf den Damm ist nach wie vor gefährlich hoch - die Staumauer weist meterlange Brüche auf. Die Umweltbehörde spricht von schweren Schäden.

Behördenwarnung wegen Lebensgefahr

Wegen dieser Gefahr evakuierte die Polizei den Ort Whaley Bridge, der direkt am Toddbrook Reservoir liegt. Die meisten der rund 6500 Einwohner von Whaley Bridge sind laut Behörden in Notunterkünften oder bei Verwandten und Freunden untergekommen. Zudem wurden in der Umgebung mehrere Straßen sowie Bahnstrecken gesperrt. Die Behörden warnten, es bestehe Lebensgefahr. Die Menschen sollten der Gegend fernbleiben.