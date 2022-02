Roth: Start der Berlinale wichtiges Signal für die Kultur

Wegen Corona wurde es im vergangenen Jahr still um die Berlinale: Im März eine digitale Plattform, im Sommer eine nachgeholte Preisverleihung - mehr war nicht drin. Heute Abend kehrt mit dem Beginn der Berlinale 2022 das Publikum zurück. "Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, dass wir uns von Corona nicht unterkriegen lassen, sondern dass wir das Kino brauchen und dass wir die Kultur brauchen", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) im BR24 Thema des Tages. Kunst und Kultur seien Grundnahrungsmittel in unserer Demokratie. Die Berlinale sei auch ein Signal dafür, "dass wir uns Kunst und Kultur nicht nur in guten Zeiten leisten können als Luxusartikel (...), denn ohne die Theater, ohne die Museen, ohne die Kinos verliert die Demokratie ihre Stimme."

Kritiker: Berlinale lieber online oder später

Kritik daran, ein großes Filmfestival mitten in der Omikron-Welle stattfinden zu lassen, wies Roth zurück. Sie argumentierte mit den umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen, der 2 G-Plus-Regel, viel Abstand und Maskenpflicht. Außerdem werde es keine Empfänge und Partys geben. Ein späterer Termin im Sommer hätte die Berlinale nach ihren Worten "künstlerisch entleert", Filme und Uraufführungen wären abgewandert zu den anderen Filmevents nach Cannes und nach Venedig.

Stellenwert der Kultur in der Demokratie

Roth betonte, dass die Politik auch bei knappen Kassen nicht an der Kultur sparen dürfe. Das sei ihre große Sorge und deshalb trete sie dafür ein, dass die Kultur als Staatsziel in der Verfassung verankert werde. Prinzipiell sei es für die Politik wichtig zu verstehen, "welchen Stellenwert Kunst und Kultur in unserer Demokratie in unserer Gesellschaft hat und haben muss". Roth hält es auch für einen Fehler, dass während Corona Kunst und Kultur mit Freizeiteinrichtungen gleichgestellt wurden.

Kultur in ihrer Vielfältigkeit schützen

Die Kulturstaatsministerin stellte auch klar, dass die Kultur viele Facetten habe, die alle schützenswert seien. Wörtlich sagte sie: "Ich mache mir nicht so riesengroße Sorgen um die Staatsoper, aber zur Kultur gehören eben auch die kleinen Theater, die Kinder- und Jugendtheater, die Cabarets, die Variétés, der Poetry-Slam, es gehört zur Kultur der Plattenladen und die Philharmonie." Um die Kulturbetriebe in Stadt und Land zu stärken, will Roth künftig mit den anderen Ressorts eng zusammenarbeiten: "Wir sollten nicht nur in Sonntagsreden von der Kulturnation sprechen, sondern dann aber auch wirklich alles dafür tun, dass die Kultur in dieser Nation auch erhalten bleibt."