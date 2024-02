Winzer in Sorge: Virus befällt Weinstöcke

Die Viruserkrankung "Grapevine Red Blotch Virus (GBRV)" befällt wilde Weinreben ebenso wie kommerziell genutzte Rebstöcke. Winzer und Weinliebhaber auf der ganzen Welt sind deswegen in Sorge, denn das Virus beeinträchtigt die globale Weinproduktion und führt zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten bei Winzern.

Krankheit befällt zunächst die Blätter

Erstmals wurde die Rotfleckenkrankheit Anfang der 2000er Jahre in Kalifornien entdeckt. Sie befällt allerdings nicht unmittelbar die Weintrauben, sondern zunächst die Blätter und verfärbt sie fleckig-rot. "Die Krankheit verändert wichtige Stoffwechselprozesse in den Trauben, was zu einer Veränderung der Inhaltsstoffe führt", erklärt Björn Krenz von der Abteilung Pflanzenviren am Leibniz-Institut in Braunschweig. Betroffen seien sowohl weiße, als auch rote Trauben. "Forschende gehen davon aus, dass das GRBV (...) sich infolge von unbeabsichtigten Transporten von infizierten Stecklingen auf der ganzen Welt verbreitet", so Pflanzenvirologe Krenz weiter.

Grüne Buckel-Zikade verteilt die Viruserkrankung weiter

Das Virus werde hauptsächlich durch infiziertes Pflanzenmaterial übertragen, so Krenz. In einigen Fällen werde es aber auch durch ein spezielles Insekt verbreitet. Unter Verdacht steht die Grüne Buckel-Zikade aus Amerika, sie verteilt die Viruserkrankung von Rebstock zu Rebstock. Sobald das Insekt die Pflanze anzapft und zu saugen beginnt, reift der Wein nicht mehr richtig. Betroffene Winzer haben das Nachsehen - Weinliebhaber sind beunruhigt. Denn die Rotfleckenkrankheit ist im Kommen, auch in Europa - unter anderem in der Schweiz, Italien und Frankreich wurde das Virus schon nachgewiesen.