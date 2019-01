Rote-Brexit-Linie für GB und EU: Die Arbeitnehmerfreizügigkeit

Man sei durchaus bereit, mit dem Vereinigten Königreich weiter zu verhandeln, unterstrich Barnier. Vorausgesetzt: eine parteiübergreifende Mehrheit im britischen Unterhaus sei an einer engen EU-Beziehung interessiert. Und bereit, von den bisherigen sogenannten "roten Linien" abzurücken.

Definition der "roten Linien" noch einmal überarbeiten

Auch der Brexit-Verhandler des EU-Parlamentes, Guy Verhofstadt, fordert die britischen Parlamentarier auf, die parteipolitischen Gräben zu verlassen und ihre bisherige Definition der sogenannten roten Linien zu überarbeiten.

Vor allem die bisherige britische Absage an eine der vier elementaren Grundfreiheiten der EU - nämlich die Freiheit der Arbeitnehmer, dort zu Leben und dort ihrem Job nachzugehen, wo sie es in der EU wünschen. Diese roten Linien seien doch von den Hardlinern in Mays konservativer Partei definiert worden, meint Guy Verhofstadt.

Arbeitnehmerfreizügigkeit entscheidet über Verhandlungsbereitschaft

Wenn sich aber eine parteiübergreifende Mehrheit von diesen roten Linien distanziert, und zwar vor allem von dem britischen Widerstand gegen die Einwanderung von Arbeitskräften aus der EU, dann ist die Verhandlungsbereitschaft in Brüssel groß - sowohl bei Kommissions-Chefunterhändler Barnier als auch beim Brexit-Beauftragten des EU-Parlamentes.

Verhofstadt: EU grundsätzlich zu tieferen Beziehung zu Briten bereit

Die EU sei zu einer tieferen Beziehung zu den Briten bereit, betont Guy Verhofstadt. Und zwar zu einer tieferen Beziehung, als sie in der bisherigen politischen Absichtserklärung der EU im Brexit definiert ist.

Doch die Wahrscheinlichkeit ist gleich Null, dass Konservative und Labour-Abgeordnete plötzlich eine 180-Grad-Wendung vollziehen und nicht mehr auf das britische Recht pochen, zu bestimmen, welche Arbeitnehmer mit welcher Qualifikation aus welchen EU-Ländern kommen dürfen und welche nicht.

Das Unterhaus ist an einem freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital interessiert. Aber nicht an einer offenen Tür für Arbeitnehmer aus der EU.

Röttgen äußert Verständnis für britische Haltung

Ein überzeugter Europäer, der die Briten in diesem Punkt durchaus verstehen kann, ist Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages. Bereits nach dem Brexit-Referendum betonte Röttgen im Herbst 2016 gegenüber dem ARD-Studio Brüssel: "Die Arbeitnehmerfreizügigkeit macht aus dem Binnenmarkt ein politisches Projekt." Wer als Europäer wirklich an einem engen Verhältnis zu den Briten interessiert sei, der dürfe sie in puncto Niederlassungsfreiheit für EU-Arbeitnehmer nicht zwingen, gegen die beim Brexit-Referendum implizit artikulierte Überzeugung zu handeln.

EU-Grundfreiheiten nur im Quartett

Röttgen formulierte diese Überzeugung nach dem Brexit-Referendum auch in einem Aufsatz der Brüssel Denkfabrik Breughel - und zwar unter dem Titel "Europa nach dem Brexit" - und forderte gemeinsam mit dem französischen Wirtschaftswissenschaftler Jean Pisany-Ferry, die EU müsse den Ländern entgegenkommen, welche das Binnenmarktprinzip der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Frage stellen.

Also zum Beispiel Großbritannien. Eine neue Art EU-Freundeskreis, ein Club kontinentaler Partnerländer, schwebte den EU-Vordenkern vor. Und mit einem solchen Club könnten sich viele Briten durchaus anfreunden.

Nicht aber die EU. Die EU-Grundfreiheiten sind für sie nur im Quartett zu haben. Einschließlich der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das ist die rote Linie der EU.