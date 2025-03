Rosenmontagszug gestartet – mit Trump, Musk und Putin

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat sich am Vormittag in Köln der bundesweit größte Rosenmontagszug in Bewegung gesetzt. Die Persiflagewagen zeigen dieses Jahr unter anderem US-Präsident Donald Trump, der Demokratie und Rechtsstaat an die Leine legt, sowie Elon Musk auf einer Wippe mit AfD-Chefin Alice Weidel im Sandkasten.

Der Kölner Rosenmontagszug rollt über eine 8,5 Kilometer lange Strecke. Die etwa 12.500 Teilnehmer verteilen im "Zoch" (Zug) etwa 300 Tonnen Kamelle, also Süßigkeiten, 300.000 "Strüßjer" (Blumensträuße) und viele andere Präsente. Die ersten Wagen sollten nach fast vier Stunden das Ende der Zugstrecke erreichen.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Wegen jüngster Gewalttaten und der angespannten Sicherheitslage findet der Straßenkarneval überall unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Sicherheitskonzept sei noch einmal mit Stadt und Polizei "überprüft" worden, sagte Zugleiter Marc Michelske im Westdeutschen Rundfunk.

Vor einer Woche gab es in den sozialen Netzwerken eine Aufforderung zu Anschlägen. "Das halten wir aber zunächst mal für Panikmache", sagte Kölner Polizeipräsident Johannes Hermanns. Die Polizei habe ihr Einsatzkonzept noch einmal angepasst, enorm viele Kollegen seien in der Stadt unterwegs, alle Maßnahmen, die man ergreifen könne, seien ergriffen worden: "Von daher gehen wir davon aus, dass heute alle sicher feiern können."

Zum ersten Mal mit dabei: die Geissens

Einer der Prominenten, die dieses Jahr im Zug mitlaufen oder -fahren, ist Robert Geiss von den "Geissens". "Das ist für mich Premiere, das ist das erste Mal, dass ich im Kölner Karneval im Zug mitgehe", sagte er. Seine Frau Carmen sagte, von dem Zug sollten "Freude, Liebe und Frieden" ausgehen.

Eine Million Zuschauer in Düsseldorf erwartet

Beim Umzug in Düsseldorf werden bis zu einer Million Menschen erwartet. Etwa 11.000 Menschen werden dort am Rosenmontagszug teilnehmen. 121 Wagen rollen über die Zugstrecke, darunter 14 Mottowagen aus der Werkstatt von Wagenbauer Jacques Tilly, dem Schöpfer der politischen Mottowagen. Unter anderem zerquetschen Russlands Präsident Wladimir Putin und Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit einem "Hitler-Stalin-Pakt 2.0".

"Es war dieses Jahr eine besondere Bauzeit für uns", sagte Tilly der Nachrichtenagentur dpa. "Trump ist erst am 20. Januar Präsident geworden und hat seitdem praktisch jeden Tag neue Ungeheuerlichkeiten rausgehauen. Kaum hatten wir einen Trump-Wagen gebaut, war er auch schon wieder überholt. Den Wettkampf der Wagenbauer mit Trumps Wahnsinn, den kann man eigentlich nur verlieren."

München und Aschaffenburg sagten Faschingsveranstaltungen ab

In Bayern gab es bereits am Wochenende zahlreiche Umzüge. In einigen Orten fiel das fröhliche Feiern aber aus. So zum Beispiel in München und Aschaffenburg – dort wurden Faschingsveranstaltungen nach den dortigen Anschlägen abgesagt.

Mit Informationen von dpa und AFP