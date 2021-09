14.09.2021, 18:41 Uhr

Mögliche Ursache für Stromausfall in Dresden gefunden

In Rosenheim kam es am heute in weiten Teilen der Stadt zu einem kurzzeitigem Stromausfall. Gestern waren in Dresden gleich 300.0000 Haushalte zwischendurch ohne Strom. Dort hat die Polizei nun einen möglichen Grund gefunden.