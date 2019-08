RosaMag - Ein Magazin für afrodeutsche Frauen

Ciani-Sophia Hoeder hatte während ihres Journalismusstudiums ihrem Professor erzählt, dass sie gerne für die Tagesschau als Moderatorin arbeiten würde. Da sei sie doch besser bei MTV aufgehoben, war die Antwort des Dozenten. Ein Beispiel für den subtilen Rassismus in Deutschland und auch bei deutschen Medien.

Ein Magazin für Deutsche mit afroamerikanischen Wurzeln

Sie selbst ist dunkelhaarig mit Afrolocken, der Vater Afroamerikaner. Wenn überhaupt, gebe es für Leute wie sie meist nur Jobs im Entertainmentbereich. Um dem etwas entgegen zu setzen, hat sie jetzt ein eigenes Onlinemagazin gegründet: RosaMag.

In den klassischen Medien vermisst Hoeder viele Aspekte: "Weder meine Locken, meine Afrohaare, meine Hautfarbe und dass es immer mehr Themen gibt, mit denen ich mich beschäftige, die ich aber leider nicht in der journalistischen oder klassischen journalistischen Landschaft sehe." Themen für Frauen wie sie: "Frauen, die schwarz und deutsch sind, die hier geboren und aufgewachsen sind, und die sich mit Haarpflege, Lifestyle-Themen, Fashion-Themen auseinandersetzen wollen, die sich vernetzen möchten.

Lieber "afrodeutsch" als "women of colour"

Büroräume gibt es nicht. Die Redaktionskonferenzen finden regelmäßig in Cafés statt. Während von draußen Straßenlärm hereindringt, erklärt Ciani-Sophia Hoeder, dass sie für sich und ihre Leserinnen nicht den Begriff „schwarz“ oder „women of colour“ verwendet, sondern „afrodeutsch“.

"Wir wollen Begriffe erklären, damit jede Frau darüber Bescheid weiß, über sich und über den kulturellen Hintergrund, über den politischen Hintergrund," sagt Hoeder. "Und dann haben wir uns dazu entschlossen das Format Rosapedia zu starten, wo ich in 2-3 Minuten erkläre, was bedeutet afrodeutsch, woher kommt es, was hat es mit dem Begriff auf sich, warum ist es relevant."

"People of Colour, kurz 'POC' ist eine Selbstbezeichnung von Menschen die sich als nicht weiß definieren", erklärt sie in einem der Videos.

Es geht vor allem um Identität

Doch es geht um mehr als eine reine "Begrifflichkeit": "Das heißt das Magazin ist auch dafür da, dass jede Frau, die schwarz und deutsch ist, für sich selbst herausfinden kann, mit welcher Begrifflichkeit fühle ich mich wohl," so Hoeder. "Wie würde ich meine eigene Identität beschreiben? Es geht wirklich darum, dass schwarze Frauen in Deutschland einen Bereich haben, wo sie sich über solche Themen informieren zu können."

Der Name RosaMag, erklärt Ciani-Sophia Hoeder, sei eine Hommage an die US-Amerikanerin Rosa Parks, die einfach dadurch Geschichte schrieb, dass sie sich weigerte, von einem nur für weiße reservierten Platz in einem Bus aufzustehen.

"Sie ist für uns eine Symbolperson dafür, dass sie einen kleinen Widerstand ausübt, der zu einer größeren Welle führt. Vielleicht klingt es pathetisch, aber das ist auch unsere Intention mit RosaMag."

"Auch Haare sind politisch"

Natürlich sei das eine kleine journalistische Nische, meint Ciani-Sophia Hoeder. Das aber sei kein Problem, sondern eine Chance für RosaMag, das als klassisches Online Lifestyle-Magazin daherkommt. Es geht um Ernährung, Dating, Pflegeprodukte und immer wieder um Haare. Haare und wie man sie trägt, ist für afrodeutsche Frauen mehr als eine Frage des Stils, meint Modedesignerin Keke Opata, die bei RosaMag für Fashion und Fotoshootings zuständig ist.

"Für mich ist es so, dass ich tatsächlich Haare auch als politisch empfunden habe", sagt Opata. "Ich bin in einem Ort aufgewachsen, wo es außer mir sonst niemanden gab mit meiner Hautfarbe. Das war für mich immer klar, dass ich meine Haare glätte, um mich irgendwie anzupassen, um so auszusehen wie alle anderen. Und für mich ist es auch ein politisches Statement, das eben nicht mehr zu tun."

Beratungen sollen Magazin zukünftig finanzieren

Bis jetzt haben die Magazinmacherinnen alles ehrenamtlich selbst finanziert. In Zukunft sollen manche der Inhalte nur für Abonnenten abrufbar sein und dann, hoffen sie, können sie das Magazin auch mit Beratungsleistungen finanzieren, so Ciani-Sophia Hoeder: "Wir machen auch Beratung für Medienunternehmen und für klassische Unternehmen: Wie spreche ich schwarze Menschen an? Welche Begriffe verwende ich? Wie kann ich die Leute abholen? Und wir machen auch Content Creation für Medienhäuser."

40.000 Euro für "RosaMag"

Fürs erste sind die Geldsorgen durch eine finanzielle Spritze aus Bayern beseitigt, freut sich die Gründerin: "Wir dürfen offiziell sagen, dass wir Teilnehmerinnen des Media Start Up Fellowships vom Media Lab Bayern sind, wir haben dort im Incubator eine Finanzierungsrunde bekommen von 40.000 €. Das heißt wir sind jetzt neun Monate lang mit im Startup Lab, wo wir an der Ausarbeitung von Rosa Mag weiterarbeiten, neue Pläne schmieden, ein Mentoring Programm erhalten und Geld haben."

Und langfristig planen sie ihr Projekt auch als Print-Ausgabe an die Kioske zu bringen. "Im Journalismus ist der Nischen-Printbereich, also wirklich der Printmagazin-Bereich, der einzige der steigt an Anzeigen und an Käufen", sagt Hoeder. "Wir haben uns dazu entschlossen, in Print zu gehen, weil wir mit unserem Nischen-Magazin definitiv einen Mehrwert sehen für die Community und auch sehen, dass das der einzige Bereich ist, der an Werbekosten steigt."