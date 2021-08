Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts gestorben

Watts verpasste Stones-Tournee wegen Operation

Anfang des Monats hatte die Band noch mitgeteilt, dass Watts die US-Tournee der Stones wegen einer kurzfristig notwendigen Operation verpasst. Der Eingriff sei erfolgreich gewesen, Watts müsse sich nun aber mehrere Wochen erholen, hieß es. "Einmal in meinem Leben war mein Timing etwas daneben", soll Watts damals noch gesagt haben.

Rockstar, Jazzer, Pferdezüchter

Geboren am 2. Juni 1941 in Nord-London, entdeckte der Musiker schon früh seine Liebe zu Jazz und Blues. Er bastelte sich aus einem alten Banjo sein erstes Schlagzeug – es war der Beginn einer jahrzehntelangen Karriere mit diversen Jazz-Formationen und eben den Rolling Stones.

Watts kam ein halbes Jahr nach dem ersten Auftritt der Band im legendären Londoner Marquee Club am 12. Juli 1962 dazu. Die Entscheidung machte sich bezahlt, musikalisch und finanziell. Die Stones hätten eben das Glück und das Geld gehabt, viel Zeit im Studio verbringen zu können, sagte er dem britischen "Telegraph" ein halbes Jahrhundert später – und sie hätten daher viel ausprobieren können.

Bindeglied und Taktgeber der Stones

Der Drummer galt als einer der bestgekleideten Rockstars. Doch im Gegensatz zu Sänger Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards mied er das Rampenlicht. Als Jazzmusiker wusste er musikalische Kollaborationen zu schätzen und schweißte die Stones zusammen - nicht nur, wenn er den Rhythmus auf der Bühne vorgab, sondern vor allem, wenn sich Jagger und Richards über Jahre hinweg immer wieder verkrachten.

Aus Ruhestand wurde nie etwas

In den 1980ern trank Watts stark und nahm Drogen. 2004 überstand der einst starke Raucher eine Kehlkopfkrebserkrankung. Zeitlebens ließ das Rockerleben ihn nicht los: Nach jeder Tour versuche er sich zurückzuziehen, gestand er der "Times" mit 75. Keith Richards frage ihn, was er dann tun werde. "Ich weiß nicht, Rasenmähen? – Also setze ich mich nicht zur Ruhe."

Seit 1964 war Watts mit derselben Frau verheiratet, der Künstlerin Shirley Watts, mit der er eine Tochter (geboren 1968) hatte. Sie lebten auf einem Gestüt in der englischen Grafschaft Devon und züchteten professionell Araberpferde.