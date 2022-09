SPD-Bundestagsfraktionschef Mützenich setzt auf Übergewinnsteuer

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, rechnet mit gezielten Entlastungen im dritten Paket der Bundesregierung und mahnt gleichzeitig zur Geduld: "Es ist wichtig, dass wir ein Gesamtpaket vorstellen - damit einzelne Maßnahmen nicht direkt am Anfang zerredet werden."

Mützenich: "Regierung hat gut vorgearbeitet"

So betonte Mützenich: "Ich glaube, dass die Regierung in den letzten Tagen und Wochen gut vorgearbeitet hat für entsprechende Beschlüsse. Aber diese Beschlüsse müssen auch gemeinsam gefasst werden. Es ist ja nicht alleine nur Regierungshandeln, sondern muss dann auch mit den Fraktionen, aber insbesondere mit den Parteien abgestimmt werden." Mützenich meinte, es biete sich an, im Koalitionsausschuss "einen Haken unter die Überlegungen zu machen, die wichtig sind für die Menschen in Deutschland".

Entlastet werden sollen nach den Worten des SPD-Fraktionschefs vor allem Studierende, Auszubildende, Rentner, "aber eben auch die Arbeitnehmer, die nur über ein kleines oder mittleres Einkommen verfügen".

Nachdenken über Übergewinnsteuer

Mit Blick auf die Finanzierung des Entlastungspakets sagte Mützenich: "Ich biete auch an, über einen Nachtragshaushalt dann nachzudenken, wenn es notwendig ist". Außerdem forderte der Chef der SPD-Bundestagsfraktion: "Wir müssen jetzt in dieser Situation auch über eine Übergewinnsteuer nachdenken, wo nämlich Unternehmen sich auch noch zusätzlich bereichern, obwohl sie das nicht sozusagen durch die unternehmerische Initiative bekommen." Mützenich fügte an: "Der Markt steht schief, und wir müssen hier korrigieren, aber auch, was sehr hohe Vermögen in Deutschland betrifft."

Die SPD-Bundestagsfraktion kommt heute zu ihrer zweitägigen Klausur in Dresden zusammen. Im Mittelpunkt stehen die Energiekrise und die Preissteigerungen.