Roland Jahn: "Wir sind den Opfern gerecht geworden"

Zum Abschied als Leiter der Stasi-Unterlagen-Behörde hat Roland Jahn ein positives Fazit seiner zehnjährigen Amtszeit gezogen. Der 67-Jährige nannte es richtig, dass die Stasi-Akten aus seiner Behörde in das Bundesarchiv überführt wurden. Es gehe darum, den Herausforderungen der Zeit gerecht zu werden. Mit der Digitalisierung der Akten seien "zukunftsfähige Strukturen" geschaffen worden. Die Arbeit müsse weitergehen, so Jahn, "damit auch in Zukunft die Stasi-Unterlagen als Symbol der friedlichen Revolution genutzt werden können".

"Wir sind den Opfern gerecht geworden und haben die Brücke in die nächste Generation gebaut." Roland Jahn, Leiter der Stasi-Unterlagen-Behörde

Im Gefängnis wegen Vorliebe für Rolling Stones

Als besonders eindrückliches Erlebnis seiner Amtszeit nannte Jahn den Fall eines jungen Mannes, der in der DDR im Gefängnis saß, weil er die Rolling Stones hören wollte.

"Wenn der dann auf Grundlage dieser Akten eine Karte geschenkt bekommt für die Rolling Stones in Berlin in der Waldbühne und mit mir gemeinsam das dort erlebt und ich sehe, wie seine Tränen rollen, und er sagt, das ist eine echte Wiedergutmachung." Roland Jahn, Leiter der Stasi-Unterlagen-Behörde

Nach 30 Jahren werden die Stasi-Unterlagen jetzt ins Bundesarchiv überführt - 111 Kilometer Akten. Einblick in die eigene Akte bekommt weiterhin jeder.