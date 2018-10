Rohrbombenserie in den USA: Was bislang bekannt ist

Nach dem Versand von mindestens zehn Rohrbomben an Kritiker von US-Präsident Donald Trump haben Ermittler weitere Erkenntnisse gewonnen. So sollen mehrere Pakete von einem Verteilzentrum in Opa-Locka, Florida, verschickt worden sein, wie US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen dem Sender Fox mitteilte.

Die Adressen wurden am Computer geschrieben und ausgedruckt. Sie enthalten allerdings Tippfehler, wie die "New York Times" berichtete. Die Umschläge ähneln sich. Dem Sender CNN zufolge - selbst Zielscheibe der Sendungen - sei das weiße Pulver in einigen der Sprengstoffpakete noch nicht identifiziert worden.

Bausätze offenbar aus dem Internet

Die Sprengsätze wurden offenbar nach Anleitungen im Internet hergestellt. Unklar bleibt, ob die Bomben tatsächlich explodieren sollten, oder ob es sich um Attrappen handelt. Aufgrund der ähnlichen Bauart sämtlicher Paketbomben geht John Miller, Anti-Terrorexperte in New York, von einem Täter beziehungsweise einer Tätergruppe aus, die sämtliche Sprengsätze verschickt hat.

Weitere mutmaßliche Rohrbombe abgefangen

Unterdessen wurde das Redaktionsbüro des Washingtoner Radiosenders WMAL nach dem Fund einer mutmaßlichen Rohrbombe evakuiert. Unbekannte hatten zuvor auch dem Schauspieler Robert De Niro ein verdächtiges Paket geschickt. Es soll sich um dieselbe Art von Paket handeln wie jene an Ex-Präsident Barack Obama und die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton.

Sämtliche Pakete an Trump-Kritiker

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio bestätigte, dass an das Büro des 75-jährigen Schauspielers ein verdächtiges Paket geschickt wurde. Das Paket sei von der Polizei sicher gesprengt worden. War de Blasio am Mittwoch nach dem Beginn der Paketserie noch überzeugt, dass in seiner Stadt keine weitere Bedrohung auszumachen sei, äußerte er nun die Befürchtung, dass weitere Pakete folgen könnten.

De Niro gilt als Kritiker Trumps, bereits während des Wahlkampfs 2016 machte er sich mit teils derber Wortwahl gegen den Republikaner stark. Auch an den demokratischen Ex-Vizepräsidenten Joe Biden soll ein Paket verschickt worden sein, berichten Nachrichtenagenturen.

Verdächtige Pakete

Die US-Bundespolizei FBI hatte mehrere verdächtige Pakete abgefangen. Sie waren unter anderem an Obama, Clinton, das CNN-Büro in New York und Milliardär George Soros adressiert.

Noch ist völlig unklar, wer hinter den Paketbombensendungen steckt. Experten hoffen, durch die intakten Pakete schnell Spuren und Fingerabdrücke zu erhalten und somit Hinweise auf die Täterschaft. Röntgenaufnahmen der Pakete zeigen, dass die Sprengsätze auch Glasscherben und Pulver enthielten.

Trump attackiert Medien

Trump hatte die Anschlagsversuche am Mittwoch verurteilt. Auf Twitter warf er Medien vor, ein Klima des Hasses zu schüren. "Ein sehr großer Anteil des Zorns, den wir heute sehen, wird durch die absichtlich falschen und inkorrekten Berichte der etablierten Medien hervorgerufen, die ich als Fake News bezeichne", schrieb Trump auf Twitter. "Es ist so schlimm und hasserfüllt geworden, dass es jeglicher Beschreibung spottet. Die etablierten Medien müssen ihre Sache in Ordnung bringen, SCHNELL."

Ex-CIA-Chef macht Trump verantwortlich

Der Chef des Senders CNN, Jeff Zucker, wies die wiederholten Vorwürfe Trumps zurück. "Es gibt einen totalen und völligen Mangel an Verständnis im Weißen Haus über die Schwere der fortgesetzten Angriffe auf die Medien."

Auch der frühere CIA-Chef John Brennan widersprach Trump heftig. An Brennan war das Paket adressiert gewesen, das am Mittwoch bei CNN einging. Brennan tritt bei dem Sender als Experte auf.