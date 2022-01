Artikel mit Video-Inhalten

Röttgen: "Sind in einer der ernstesten Lagen seit 45 Jahren"

CDU-Außenpolitiker Röttgen zeigt sich am "Sonntags-Stammtisch" besorgt über die aktuelle Situation an der ukrainisch-russischen Grenze. Ein Problem sieht er auch in der unklaren Haltung der Bundesregierung gegenüber dem Projekt Nord Stream 2.