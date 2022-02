Rörig: Staat muss Missbrauch in der Kirche aufarbeiten

Der scheidende Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, hat eine stärkere Verantwortungsübernahme des Staates bei der Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs gefordert.

Rörig: Staat muss Sexualstraftaten in katholischer Kirche verfolgen

Der Staat stehe bei der Verfolgung noch nicht strafrechtlich verjährter Sexualstraftaten im kirchlichen Kontext "uneingeschränkt in der Pflicht", heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Positionspapier. Das gelte für die katholische Kirche, aber auch für alle anderen Gesellschaftsbereiche wie Sport, Schule und Familie.

Die Verpflichtung des Staates zu einer stärkeren Verantwortungsübernahme bei der Aufarbeitung ergebe sich maßgeblich daraus, dass das staatliche Wächteramt zum Schutz betroffener Kinder und Jugendlicher oft nicht ausgeübt worden sei. Deshalb hätten gesetzlich vorgesehene Abwendung von Kindeswohlgefährdungen, die Bereitstellung und Gewährung von Hilfen oft nicht stattgefunden. Missbrauchsopfer hätten ein Recht auf staatlich unterstützte Aufarbeitung.

Ampel will Missbrauchsbeauftragten gesetzlich verankern

Konkret plädiert Rörig für eine gesetzliche Grundlage auch für die unabhängige Aufarbeitungskommission. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD, Grüne und FDP bereits darüber verständigt, dass das Amt das Missbrauchsbeauftragten gesetzlich verankert werden soll. "Der Staat muss jetzt beweisen, dass er die unabhängige Aufarbeitung sexueller Gewalt ernst nimmt und alles dafür tut, damit diese unterstützt, kritisch begleitet und kontrolliert wird", so Rörig

Die Kommission könnte auf diese Weise institutionelle Aufarbeitungsprozesse anstoßen und sie beratend begleiten, hätte aber auch konkrete gesetzliche Befugnisse zur Akteneinsicht und für Zeugeneinladungen. Derzeit kann sie lediglich Betroffene anhören und Rückschlüsse aus ihren Schilderungen ziehen sowie Studien in Auftrag geben.

Politisches Gremium soll Aufarbeitung begleiten

Weiter spricht sich Rörig für ein fraktions- und ressortübergreifendes politisches Begleitgremium auf Bundesebene aus. Diesem Gremium solle die gestärkte Aufarbeitungskommission berichten und konkrete Empfehlungen aussprechen.

In seinem Positionspapier heißt es weiter, die katholische Kirche habe sich seit 2010 verbindlich und seit 2020 im Rahmen einer kirchenrechtlichen Ordnung normativ verpflichtet, grundsätzlich jede Missbrauchstat zur Anzeige zu bringen.

Aufarbeitungskommission für Fälle von verjährtem Missbrauch

Aufgabe der Länder sei es sicherzustellen, dass Ermittlungsbehörden jedem Verdacht und jeder Anzeige in "der gebotenen Weise" nachgehen könnten. Bereits 2013 habe er darauf gedrungen, für Fälle von verjährtem Missbrauch eine gesetzlich verankerte Aufarbeitungskommission einzurichten. Die damalige Regierung habe ihn dabei jedoch nicht unterstützt.

Rörig hob in diesem Zusammenhang die vor zwei Jahren mit der Bischofskonferenz beschlossene Gemeinsame Erklärung hervor, die die Bistümer zu einer unabhängigen Aufarbeitung verpflichte. An diesem Modell sollte auch für Fälle in anderen Institutionen festgehalten werden.

Rörig für zügiges Handeln: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt"

Der Missbrauchsbeauftragte warb dafür, zügig zu handeln: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die politische Weichenstellung und Ausgestaltung künftig gestärkter unabhängiger Aufarbeitung von Kindesmissbrauch." Bundestag und Bundesregierung sollten noch in der ersten Jahreshälfte einen Referentenentwurf erarbeiten.

Spätestens im kommenden Jahr solle auch die Aufarbeitungskommission gesetzlich verankert sein. Derzeit ist sie bis Ende 2023 befristet. Rörig selbst hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass er sein Amt in dieser Legislatur niederlegen wolle. Zuletzt war von Ende Februar die Rede. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für ihn steht allerdings noch nicht fest.