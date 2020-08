RKI: Zahl der Neuinfektionen sinkt wieder leicht

Die Zahl der Neuinfektionen ist wieder gesunken: Nachdem am Donnerstag die Zahl der Neuinfektionen mit 1.707 auf den höchsten Wert seit Ende April gestiegen war, wurden am Freitagmorgen 280 weniger neue Fälle gemeldet: 1.427 Neuinfektionen innerhalb von einem Tag habe es demnach in ganz Deutschland gegeben. Die Zahl der Corona-Todesfälle steigt in Deutschland um sieben auf insgesamt 9.260. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 230.048 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

315 neue Corona-Infektionen in Bayern

Für Bayern meldet das RKI 315 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Corona-Toten in Bayern steigt auf 2.632. Im April lagen die Zahlen der Neuinfektionen bundesweit teilweise bei mehr als 6.000 pro Tag. Allerdings ist der erneute Anstieg der Neuinfektionen auf mehr als 1.000 für viele Bürger und Politiker alarmierend.

Mehr als ein Drittel der Bevölkerung sorgt sich

In der Bevölkerung wächst die Angst vor einer Ansteckung. Im ARD-DeutschlandTrend äußern 34 Prozent "sehr große" oder "große" Sorgen, dass sie sich selbst oder Familienmitglieder mit dem Virus infizieren könnten. Das sind mehr als in den vergangenen Monaten. Am 6. August zeigten sich noch 28 Prozent besorgt.

Geringe Sorgen um die eigene Gesundheit machen sich in der aktuellen Umfrage 37 Prozent der Befragten. Weitere 29 Prozent gaben an, überhaupt nicht besorgt zu sein. Auffällig ist, dass der Anteil jener, die sich geringe Sorgen machen, im Vergleich zum 6. August um 11 Prozentpunkte gesunken ist, während der Anteil jener, die sich gar keine Sorgen machen, um 6 Prozentpunkte zugenommen hat.