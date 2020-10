14.10.2020, 08:22 Uhr

RKI meldet über 5.000 Corona-Neuinfektionen für Deutschland

Innerhalb eines Tages haben sich laut RKI in Deutschland 5.132 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind rund 1.000 Infektionen mehr als am Vortag. Das RKI appellierte an die Bevölkerung, sich verstärkt vor Ansteckung zu schützen.