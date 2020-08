Wieder mehr als 1.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Mehr als 1.000 Corona-Infizierte an einem Tag, das hatte es in Deutschland längere Zeit nicht mehr gegeben. Seit drei Tagen wird diese Schwelle aber wieder überschritten. An diesem Samstag hat das Robert-Koch-Institut 1.122 neue Fälle gemeldet.

Die steigenden Infektionszahlen lassen sich unter anderem auf die Reiserückkehrer zurückführen, die den Virologen des RKI große Sorgen bereiten. Die meisten Neuinfizierten gab es laut RKI am Samstag in Nordrhein-Westfalen: 444 Menschen sind Corona-positiv. In NRW enden am Mittwoch die Sommerferien. Seit dem heutigen Samstag gilt für Rückkehrerer aus Corona-Risikogebieten eine Testpflicht.

Mehr als 9.000 Corona-Infizierte gestorben

Deutschlandweit haben sich laut RKI seit Ausbruch der Pandemie 215.336 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 9.195 Infizierte sind gestorben, zwölf davon am Samstag.

Keine neuen Corona-Toten in Bayern

In Bayern hat das Landesamt für Gesundheit am Samstag keine neuen Corona-Toten gemeldet. Die Zahl der Fälle stieg um 83. Damit haben sich in Bayern seit Beginn der Pandemie 51.788 Menschen nachgewiesenermaßen mit Corona angesteckt. 2.624 Infizierte sind seither gestorben.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner erreicht Niederbayern mit 17,04 den höchsten Wert. Anhand dieser Zahl werden die neuen Infektionsfälle registriert, die innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner aufgetreten sind.

Als kritisch gilt ein Wert ab 35, bei dem die Gesundheitsämter erste Gegenmaßnahmen einleiten müssten. Das ist in keinem bayerischen Regierungsbezirk der Fall