Robert Habecks Kampf für die Windmühlen

Robert Habeck hat große Papptafeln mit bunten Grafiken mitgebracht. Die Fotoapparate klicken als der Grünen-Politiker bei der Pressekonferenz in Berlin mit dem Zeigefinger die Balkendiagramme entlangfährt. Die bunten Grafiken zeigen, wie sich die Treibhausgasemissionen entwickeln sollen oder wie der Strombedarf in Deutschland steigt. Habecks ernüchterndes Fazit: "Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen sind in allen Sektoren unzureichend."

Das laufende Jahr 2022 hat der Minister längst abgeschrieben. Aber auch im nächsten Jahr seien die Klimaziele kaum zu erreichen. Beim Einsparen der Emissionen müssen nach Habecks Einschätzung die Anstrengungen verdreifacht werden. Im Jahr 2030 sollen 80 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien kommen, bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein.

Windkraftausbau als zentraler Baustein

Den Weg dahin hat Habeck heute beschrieben. Bis zum Sommer will er zwei umfangreiche Gesetzespakete vorlegen. Inklusive: Solardachpflicht, Förderung für Fernwärme, Wasserstoffstrategie. Besonders großes Gewicht hat der Ausbau der Windkraft.

Zentrales Projekt ist das sogenannte "Wind-an-Land-Gesetz". Die Wortschöpfung des Ministeriums erinnert an das "Gute-Kita-Gesetz" oder das "Starke-Familien-Gesetz". Dahinter steckt ein Vorhaben, um kurzfristig mehr Flächen für Windräder zu gewinnen. Ziel ist es, zwei Prozent der Landfläche für die Windkraft zu reservieren. Das Vorhaben stand so schon im Wahlprogramm der Grünen.

Weniger Abstand, schnellere Genehmigungen

So sollen etwa Abstände zu Drehfunkfeuern für die Luftfahrt, zu Wetterradaren und zu militärischen Sperrzonen reduziert werden. Habeck rechnet vor, dass allein dadurch Windräder mit einer Kapazität von acht bis neun Gigawatt gebaut werden könnten. Ein Gigawatt Leistung entspräche einem Atomkraftwerk.

Genehmigungen für neue Anlagen sollen schneller vorliegen, indem der Ausbau der erneuerbaren Energien rechtlich als "überragendes öffentliches Interesse" definiert wird und der öffentlichen Sicherheit diene. Bei der Abwägung, ob eine seltene Tier- oder Pflanzenart wichtiger ist als ein Windrad, wäre das Windrad dann im Vorteil.

Habeck sagt 10-H-Regel den Kampf an

Seit einem Monat ist Robert Habeck Wirtschafts- und Klimaminister. Der Grünen-Politiker hat sich viel vorgenommen und scheut nicht den Konflikt mit den Ländern. Der bahnt sich vor allem mit Bayern an, wo die 10-H-Abstandsregel einen Ausbau der Windkraft bremst. Habeck will damit Schluss machen:

"Da, wo Abstandsregeln vorgehalten werden, um Verhinderungsplanung zu betreiben, können sie nicht länger bestehen bleiben." Robert Habeck Wirtschafts- und Klimaminister

Habeck rechnet damit, dass die Gespräche mit den Landesregierungen ein "mühsamer Prozess" werden. Bis zum Sommer will er alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten treffen. Bayern hat die schärfsten Abstandsregeln in Deutschland, aber der Freistaat steht nicht allein da. Nach Aussage des Klimaministers würden bisher nur Hessen und Schleswig-Holstein in die Nähe des 2-Prozent-Ziels kommen.

Klimaminister setzt auf Überzeugungskraft und Geld

Der Grünen-Politiker hofft in der Diskussion auf die Einsicht, dass alle verstanden haben, wie wichtig der Ausbau der Windkraft sei. Und er setzt auf seine persönliche Überzeugungskraft. Bürgerbeteiligung heiße nicht nur, Pläne beim Amt auszulegen, sondern: "Man geht da hin und redet mit den Menschen."

Eines seiner Argumente dabei: Geld. Bürgerinnen, Bürger und Kommunen sollen vom Ausbau der erneuerbaren Energien profitieren. Über Mieterstrom bei Solaranlagen oder Beteiligungen an Windparks. Städten und Gemeinden verspricht Habeck einen wirtschaftlichen Aufschwung durch Glasfaserausbau, grünen Strom und neue Jobs.

Strom soll nicht teurer werden

Habeck nennt es eine "Mammut-Aufgabe" – und die gibt es nicht zum Nulltarif. Der Klimaminister sagt deshalb zu, die Menschen bei der Stromrechnung zu entlasten. Die EEG-Umlage solle ab dem nächsten Jahr aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Ein Haushalt spare dadurch im Schnitt 300 Euro im Jahr. Habeck verweist außerdem auf die geplanten Aufschläge beim Mindestlohn, Wohngeld und Hartz IV.

Robert Habecks Kampf für Windmühlen, Wasserstoff und Wärmepumpen ist für ihn ein politisches Risiko. Kein anders Mitglied der Bundesregierung kann künftig so eindeutig an objektiven Kennzahlen gemessen und bewertet werden. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hatte im Bundestag schon angekündigt: "Wir werden jedes Gramm CO2 zählen; wir werden jede Kilowattstunde Windenergie zählen."

Habeck geht großes politisches Risiko ein

Habecks Problem: Selbst wenn er alle seine heute präsentierten Vorhaben durch das Ampel-Kabinett und den Bundestag bringt – sie werden zum Teil erst Jahre später wirken. Das weiß auch der Klimaminister. Durch eine Gesetzesänderung sei noch kein einziges Windrad gebaut, sagt er. Hinzu kommt, dass in vielen Regionen Handwerker und Planungsfachleute fehlen.

Auf die Frage, wie groß die Gefahr des Scheiterns ist, antwortet der promovierte Philosoph mit einem Zitat von Friedrich Hölderlin: "Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch." Er sei nicht Minister geworden, um nichts zu riskieren - im Gegenteil. Ob sich das Risiko auszahlt, wird ein späterer Realitätscheck zeigen.