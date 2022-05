Habeck zu Ölembargo: "Andere sind noch nicht so weit!"

Deutschland ist für ein Ölembargo gerüstet, so lautet die Botschaft von Robert Habeck am Montagvormittag bei einer Pressekonferenz. Zugleich warnt der Wirtschaftsminister aber: "Spurlos" werde das an dem Land nicht vorbeigehen. Habeck verweist auf die Bedeutung, die russisches Öl nach wie vor für die Versorgung in Ostdeutschland und im Raum Berlin habe. "Dort wird es rumpelig werden, wenn es jetzt stattfinden würde", sagt der Grünen-Politiker und nennt konkret die vom russischen Konzern Rosneft kontrollierte Raffinerie im brandenburgischen Schwedt, für die noch keine Lösung gefunden sei. Auch verschweigt Habeck mögliche zeitliche Ausfälle und hohe Preissprünge nicht, kommt aber zu dem Ergebnis: Als Land werde man nicht mehr in eine Ölkrise hineinrutschen.

Habeck: Haltung anderer Länder zum Ölembargo respektieren

Dennoch bremst Robert Habeck die Erwartungen: "Andere Länder sind noch nicht so weit", befand er im Vorfeld eines geplanten Treffens der EU-Energieminister. Das müsse man respektieren. Wenn die Maßnahmen dazu führten, dass der weltweite Ölpreis durch die Decke gehe und Putin mehr Geld verdiene, indem er weniger Öl verkaufe, dann habe "man mit Öl gehandelt, aber in die saure Zitrone gebissen", so der Wirtschaftsminister. Zudem bestehe die Gefahr, ärmere Länder in die Arme Russlands zu treiben, wenn der Kreml mit vergünstigten Energiepreisen werbe. In diesem Fall "hätten wir einen geopolitischen Fehler gemacht", sagte Habeck.

Noch vor kurzem deckte Deutschland 35 Prozent seines Ölbedarfs aus Russland, dank neuer Lieferverträge sind es aktuell nur noch zwölf Prozent. Die Frage ist nun: Einigt sich die EU auf ein Embargo? Und falls ja: Wird das nicht doch erst zum Ende des Jahres umgesetzt?

Baerbock bekräftigt Zustimmung Deutschlands zum Ölembargo

Dass Deutschland für ein Ölembargo wirbt, hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" bekräftigt. Man habe vor einigen Wochen noch gewusst, dass man sofortige Energiesanktionen keinen Monat hätte durchhalten können, sagt die Grünen-Politikerin. Aber nun habe man sich vorbereitet, weil man Sanktionen gegen Russland im Zweifel auch jahrelang durchhalten können müsse.

Zuletzt hatte es verschiedene Medienberichte darüber gegeben, dass das Embargo wahrscheinlicher werde und Länder wie Österreich und die Slowakei ihr Veto zurückgezogen hätten. Die Zustimmung der deutschen Bundesregierung wurde als ausschlaggebend bezeichnet. Allerdings hielt etwa Ungarn bis zuletzt am Widerstand gegen das Ölembargo fest.