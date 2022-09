Habeck wirft Union "energiepolitisches Versagen" vor

Hohe Energiepreise, ein holpriger Start der geplanten Gasumlage und zuletzt der Krach um einen Reservebetrieb der verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland: Für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck läuft es momentan nicht rund. Die Opposition nutzt diese politische Flaute, um bei jeder Gelegenheit gegen den Grünen-Politiker zu sticheln. Vor allem CDU und CSU halten sich da nicht zurück. Habeck hat sich nun verteidigt und seinerseits der Union massive Versäumnisse vorgeworfen.

Habeck greift Union für Energiepolitik an

In seiner Rede zur Haushaltsdebatte im Bundestag wies Habeck die scharfen Attacken von CDU/CSU gegen ihn in den vergangenen Tagen scharf zurück. "16 Jahre hat die Union dieses Land regiert", dies seien "16 Jahre energiepolitisches Versagen", sagte der Grünen-Politiker. Die aktuelle Regierung räume hingegen in wenigen Monaten auf, was die Union verbockt, verhindert und zerstört habe. In der aktuellen Lage "sollten wir vielleicht auch überdenken, in welcher Rolle sich Opposition und Regierung manchmal befinden", mahnte Habeck die Union zur Zurückhaltung.

Gaspreise seien "nicht explodiert"

Mit Blick auf das derzeitige Ausbleiben russischer Gaslieferungen sagte der Wirtschaftsminister: "Seit einer Woche sind wir unabhängig von russischem Gas" und "die Speicher füllen sich weiter". Die Kosten seien zwar hoch, aber immerhin sei nach dem Stopp der russischen Lieferungen der Preis "nicht explodiert". Zudem gebe es nun erstmals auch Gaslieferungen aus Frankreich. Den "Sound der Selbstkritiklosigkeit", der sich in der Generaldebatte am Vortag gezeigt habe, wolle er nicht einfach so hinnehmen.

Wirtschafsverbände sorgen sich um Energiesicherheit in Deutschland

CDU-Chef Friedrich Merz hatte unter anderem Habecks Plan, zwei der drei letzten Atomkraftwerke im kommenden Jahr in eine Reserve zu schicken, als "Irrsinn" bezeichnet. Habeck hielt ihm entgegen: Die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP habe vom ersten Tag an einen klaren Kurs gehalten und den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz vorangetrieben und gleichzeitig die Krise bekämpft. Der Union warf er "Oppositionsgeklingel und Möchtegern-Wirtschaftspolitik" vor.

Vor drohenden Unternehmenspleiten warnten unterdessen mehrere Wirtschaftsverbände. "Dramatisch viele Betriebe empfinden ihre aktuelle Lage und die Aussichten als perspektivlos", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch der Verband der Familienunternehmen verlangte von der Regierung mehr wirksame Maßnahmen gegen die hohen Preise. Das beschlossene Entlastungspaket helfe hier nicht, betonte Verbandspräsident Reinhold von Eben-Worlée in der "Rheinischen Post".

Spahn tritt erneut für einen Verzicht auf Gasumlage ein

Unions-Fraktionsvize Jens Spahn forderte deshalb, in der aktuellen Lage "jede Form der Energieerzeugung" zu nutzen. Strom wäre nicht so teuer, wenn man mehr produzieren würde. Dies bedeute neben mehr Biogas und Kohle auch die Atomkraft. Zudem forderte Spahn erneut einen Verzicht auf die umstrittene Gasumlage. Habeck betonte, die Regierung werde auch den Unternehmen helfen, die unter der Krise leiden. "Wir werden die deutschen Unternehmen und den deutschen Mittelstand schützen." Dies solle für eine begrenzte Zeit erfolgen, bis Anstrengungen auf nationaler und europäischer Ebene zur Dämpfung der hohen Strom- und Gaspreise wirken würden.

Wagenkecht fordert Ende der Sanktionen gegen Russland

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht forderte ein Ende der Sanktionen gegen Russland, die sie für die hohen Energiepreise verantwortlich machte. Sie warf der Regierung vor, "einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen". Millionen Haushalte würden durch den Kurs der Regierung in Armut gestürzt. Ihrer Meinung nach brauche es nun neue Verhandlungen mit Moskau. Von einer "energiepolitischen Geisterfahrt" der Regierung sprach auch der AfD-Politiker Leif-Erik Holm.

SPD steht weiter hinter Habeck

Unterstützung kam für Habecks Arbeit kam vom Koalitionspartner. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch erinnerte daran, dass auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Atomkraftwerke als "nicht sicher beherrschbar" eingestuft hatte. Miersch signalisierte auch Zustimmung für die Vorstöße des Wirtschaftsministers, um die hohen Preise bei Strom und Gas in den Griff zu bekommen.