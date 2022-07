Buh-Rufe, Pfiffe, Beschimpfungen – aber Habeck will Kurs halten

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat einen der exponiertesten Posten in der Bundesregierung. Die wegen des Krieges in der Ukraine steigenden Energiepreise kommen nun zunehmend bei den Bürgern an. Viele machen auch deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine, für die Habeck früh eintrat, für die Gaskrise mitverantwortlich.

"Hau ab"-Rufe aus der Menge

Als Habeck am Donnerstag bei seiner zweitägigen Sommertour durch Deutschland zum "Bürgerdialog" im Ehrenhof am Alten Schloss in Bayreuth ankam, wurden Protestrufe laut. Dem Wirtschafts- und Klimaschutzminister schallten "Hau ab"-Rufe entgegen, Habecks Worte gingen fast unter in Buh-Rufen und dem Lärm von Trillerpfeifen. Die lautstarken Protestierenden waren in der Minderheit und machten einige Dutzend der Anwesenden aus, aber sie forderten Habeck heraus.

Wer ist hier der "Kriegstreiber"?

Auf Plakaten wurde der Grünen-Politiker als "Kriegstreiber" beschimpft. Der Vizekanzler hatte sich früh für Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine stark gemacht. Das sei eine schwierige und moralisch ambivalente Entscheidung, sagt Habeck in Bayreuth. Wenn Deutschland die Ukraine aber alleine lassen und die Leute "alleine sterben" lassen würde - dann wäre Deutschland nicht unschuldiger, erklärt er. Seine Kritiker verwechselten Ursache und Wirkung. "Es gibt einen Kriegstreiber in Europa, aber das ist Putin", ruft Habeck energisch.

Unternehmer schildern ihre Not

Habeck bekommt in Bayreuth zwar auch Lob, ein Bürger dankt ihm, dass er die "Eier" habe, hier zu stehen. In der Mehrzahl aber gibt es kritische, vorwurfsvolle Fragen. Unternehmer erzählen von ihren Nöten, ein Bürger fragt Habeck, ob er noch seinen Amtseid kenne: Schaden vom deutschen Volk abzuwenden.

Habeck kontert: Es gehe darum, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Integrität von Grenzen und Staaten zu schützen. Deutschland habe sich die Abhängigkeit von russischem Gas eingebrockt. Es sei keine Lösung, nun "die weiße Fahne" zu hissen, das diktatorische System Putin dürfe nicht siegen. Mit Blick auf die steigenden Energiepreise macht er klar, trotz finanzieller Nachteile dürfe der russische Angriffskrieg in der Ukraine nicht toleriert werden: "Wir können doch unser eigenes Wertekorsett nicht aufgeben."

Habeck über Russland: "Sie lügen einem ins Gesicht"

Habeck wirft Russland Lügen vor. Er spricht von einer "Farce" über eine in Kanada gewartete Turbine für die Ostseepipeline Nord Stream 1, mit deren Fehlen Russland die Absenkung der Gaslieferungen begründet. Die Turbine sei seit Montag letzter Woche in Deutschland. Alle Papiere lägen vor, er habe sie selber in der Hand gehabt. Russland aber weigere sich, die Turbine ins eigene Land zu holen: "Sie lügen einem ins Gesicht."

Von der Gasversorgung durch Nord Stream 1 hängt es aber wesentlich ab, ob und wie Deutschland durch den Winter kommt - neben dem Aufbau von Terminals für Flüssigerdgas in Deutschland, mehr Anstrengungen beim Einsparen von Gas in Deutschland und dem Befüllen der Speicher. Das nennt Habeck in Bayreuth als zentrale Faktoren. Die Regierung werde alles tun, um nicht in eine Notlage zu kommen, in der politisch entschieden werden müsse, welche Gasverbräuche heruntergefahren werden, sagt er.

Die Gasumlage als "notwendiger Schritt"

Garantien aber kann der Minister nicht geben. Und die privaten Haushalte spüren nun immer mehr die Folgen der Preisexplosionen an den Energiemärkten. Sie kommen schrittweise bei den Kunden an. Das ist das eine. Das andere sind staatlich veranlasste Preissteigerungen. Denn im Zuge des Rettungspakets für den angeschlagenen Energiekonzern Uniper hat die Bundesregierung beschlossen, dass Versorger ab Herbst teure Ersatzbeschaffungen bedingt durch die Drosselung russischer Gaslieferungen über eine Umlage an alle Gaskunden weitergeben dürfen.

Die Umlage könne zwischen 1,5 und 5 Cent pro Kilowattstunde betragen, hatte Habeck vor seinem Auftritt in Franken angekündigt: "Das ist ein schwieriger Schritt. Ein Schritt, der eine hohe Belastung mit sich bringt." Die Gasumlage sei "kein guter Schritt, aber ein notwendiger Schritt". Die genaue Höhe der Umlage stehe noch nicht fest: "Aber die bittere Nachricht ist: Es sind sicherlich einige hundert Euro pro Haushalt." Daher müssten Menschen gezielt entlastet werden, sagte Habeck, stellte aber auch klar: "Gezielt entlastet heißt: Wir können nicht alle Kosten als Staat tragen."

Entlastungen noch nicht "ausgeleuchtet"

Zwar hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) bereits Entlastungen angekündigt, wie eine große Wohngeldreform zu Beginn des kommenden Jahres. Habeck aber sieht Gesprächsbedarf für zusätzliche Maßnahmen, möglichst noch in diesem Jahr, das macht er auch in Bayreuth deutlich. Es gebe eine "Zone", die politisch noch nicht "ausgeleuchtet" sei, erklärt er bei einem Besuch der Stadtwerke am Nachmittag.

Habeck spricht von "Normalverdienenden", die aber nicht eklatant viel Geld pro Monat verdienten, als Zielgruppe für weitere Entlastungsschritte: "Weil ich zu wissen glaube, welche Belastungen da kommen können, bin ich klar auf der Seite, da großzügiger zu sein." Der Wirtschaftsminister ist außerdem für eine Übergewinnsteuer für Firmen, die wegen der hohen Preissteigerungen an den Märkten hohe Gewinne machen. Das lehnt Finanzminister Christian Lindner (FDP) allerdings kategorisch ab.

Opposition prangert eine soziale Schieflage an

Trotz der Ankündigung sozialer Flankierungsmaßnahmen gibt es von vielen Seiten Kritik am Vorgehen der Regierung. CDU-Vizechef Jung warnte im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio vor einer sozialen Schieflage. Es kämen neue konkrete Belastungen - bei den Entlastungen bleibe die Bundesregierung hingegen schwammig. Scharfe Kritik am Kurs des Wirtschaftsministers kommt auch von den Linken. Ihr Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Dietmar Bartsch, nannte die Gasumlage "inakzeptabel". "Die notwendige Rettung von Uniper wird durch die Entscheidungen der Bundesregierung wesentlich auf die Verbraucher abgewälzt", bemängelte er.

Wirtschaftsforscher warnt vor einer "Katastrophe"

Deutlich wurde auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. Er warnte vor dem Eintreten einer "sozialen Katastrophe". Mit Blick auf eine mögliche Verdreifachung der Heizkosten bei Gas forderte Fratzscher in der "Rheinischen Post" ein drittes Entlastungspaket für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen.

Die Sozialleistungen sollten umgehend und dauerhaft um 100 Euro pro Person und Monat erhöht werden. Eine ähnliche Summe solle für alle Haushalte mit weniger als 40.000 Euro Einkommen im Jahr bis Ende 2023 ausgezahlt werden. Zudem schlug der DIW-Chef einen Gaspreisdeckel vor, der für 80 Prozent des Grundverbrauchs von Haushalten mit geringen und mittleren Einkommen gelten solle. Jeglicher weiterer Verbrauch solle zu den vollen Kosten berechnet werden.

Die Umlage nimmt noch Zeit in Anspruch

Bis die Gasumlage umgesetzt werden kann, dauert es in jedem Fall noch etwas. Die Verordnung zur Umlage muss zunächst das Kabinett passieren. Ab Oktober kann dann die Differenz zwischen den laufenden Tarifen und den Extra-Kosten der Importeure für einen Zeitraum bis Ende März 2024 geschätzt und auf die Kilowattstunden umgelegt werden. Im Nachhinein soll es aber eine genaue Abrechnung geben.

Dafür muss die nötige Menge an Ersatz-Beschaffung und deren Preis zu den festgelegten 90 Prozent ermittelt werden. Abgezogen werden die ohnehin laufenden Zahlungen der Kunden. Die Differenz ergibt dann die Umlagen-Gesamtsumme, die dann gleichmäßig verteilt wird. Eine erste Berechnung soll im August veröffentlicht werden.

Strengere Vorschriften für Füllstand der Gasspeicher

Schon mit dem heutigen Freitag kommt dagegen ein anderer Faktor ins Spiel, die die am Markt verfügbare Gasmenge reduzieren kann: Zur besseren Vorsorge in der Energiekrise treten strengere Vorschriften für den Füllstand der deutschen Gasspeicher in Kraft. Die Speicher sollen zum 1. September zu zwei Dritteln gefüllt sein, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Damit dürfe auch bei geringen Gaszuflüssen kein Gas ausgespeichert werden.

Zusätzlich werden die bisherigen Vorgaben erhöht: Zum 1. Oktober müssen die Speicher zu 85 Prozent gefüllt sein, zum 1. November zu 95 Prozent. Die zusätzlichen fünf Prozentpunkte zum November bedeuteten rund eine Milliarde Kubikmeter Gas, erklärte das Ministerium.

Mit Informationen von dpa