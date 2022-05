Habeck warnt Umwelthilfe vor Klage gegen LNG-Terminals

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) aufgefordert, nicht gegen die von der Regierung geplanten LNG-Terminals zu klagen. Ohne diese Terminals sei die Versorgungssicherheit mit Gas bei einem Lieferstopp "nicht gewährleistet", sagte Habeck am Mittwochabend bei "RTL Direkt". Deutschland habe bereits vier Spezialschiffe zur Aufbereitung von LNG gekauft. "Hätten wir sie nicht, wären wir wirklich noch wehrloser in dieser Situation", sagte Habeck.

Zwei LNG-Terminals in Brunsbüttel und in Stade geplant

Die Bundesregierung will künftig mit Spezialschiffen, sogenannten Floating Storage and Regasification Units (FSRU), Flüssiggaslieferungen annehmen. Geplant sind außerdem zwei LNG-Terminals in Brunsbüttel und in Stade.

Umwelthilfe will Schweinswale schützen

Die Umwelthilfe begründet ihre Kritik an den geplanten LNG-Terminals mit dem Schutz von Schweinswalen. "Ich bin der größte Schweinswal-Fan in der Bundesregierung", betonte Habeck. Von einer Klage gegen die Terminals riet er dennoch ab. "Im Zweifelsfall bringt uns Eure Klage in größere Abhängigkeit" vom russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte er an die DUH gewandt.

Bisher ist die Bundesrepublik hochgradig abhängig von Lieferungen des wichtigen Rohstoffs Öl aus der Russischen Föderation. Aufgrund des hohen Zeitdrucks für eine Umstellung will das Land Niedersachsen nötigenfalls Genehmigungsverfahren stark vereinfachen und abkürzen - ein Punkt, der auch Kritik auslöst. So moniert die Umwelthilfe, der Baustart in Wilhelmshaven sei ohne Offenlegung der Unterlagen und Beteiligung von Umweltverbänden genehmigt worden. Man habe daher Widerspruch gegen den Bescheid des Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) eingelegt.

Spätestens Anfang 2023 soll LNG-Import in Wilhelmshaven starten

Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) nannte den Widerspruch der Umwelthilfe als "bemerkenswert unangemessen". "Es arbeiten sehr viele Menschen Tag und Nacht unter Hochdruck daran, dass Deutschland möglichst schnell aus der russischen Umklammerung herauskommen kann beim Thema Gas", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Wilhelmshaven soll "zu einer Drehscheibe für saubere Energie für Deutschland" werden. Spätestens Anfang 2023 soll der LNG-Import hier beginnen.