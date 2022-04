Robert Habeck: Schmutzige Hände statt grüner Prinzipien

Für Robert Habeck war bei der Übernahme der Amtsgeschäfte klar: Es wird ein Kraftakt auf ihn zukommen. Und in der "Süddeutschen Zeitung" scherzte er im vergangenen Jahr: "Hinter jedem Busch lauert Ärger und Streit." Mit Tag eins als Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz hat er den Umbau des Landes in eine klimaneutrale Republik in Angriff genommen. "Ein gigantisches Transformationsprojekt, mit immens viel Veränderung und Zumutung", die auf uns zukommen, beschrieb Habeck seine Aufgabe.

Der Krieg stellt alles auf den Kopf

Damals standen noch so Dinge wie "Kohleausstieg möglichst auf 2030 vorziehen" und "Versorgungslücken durch neue Gaskraftwerke ersetzen" auf seiner To-do-Liste. Anfang des Jahres mahnte er vor der Hauptstadtpresse mehr Tempo beim Umbau der Energieversorgung an: "Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen. Im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen jetzt dreimal besser werden in allen Bereichen."

Die Worte kaum ausgesprochen und die Pläne auf den Weg gebracht, waren sie schon überholt. Der Krieg in der Ukraine stellte Habecks To-do-Liste auf den Kopf. Aus dem geplanten dreifach höheren Tempo – vor allem beim Ausbau der erneuerbaren Energien – müsse nun "Teslageschwindigkeit" werden – und selbst die scheint jetzt nicht mehr zu reichen.

Habeck hat viele offene Baustellen

Ein Berg von Problemen landete mit Putins Angriff auf die Ukraine auf Habecks Tisch. Im Mittelpunkt die Frage: Welchen Preis ist Deutschland bereit zu zahlen, um der Ukraine zu helfen? Mit der Frage kamen Dutzende offene Baustellen zutage, die vergangene Minister und Bundesregierungen zu verantworten haben. Jetzt sind es Habecks Baustellen – allen voran die große Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, insbesondere aus Russland.

Schmutzige Hände statt Jammern

Doch Habeck will nicht jammern, jedenfalls hat er keine Zeit dafür. In der Sendung "Markus Lanz" sagte er kürzlich: "Politik bedeutet, sich der Wirklichkeit zu stellen, sich die Hände schmutzig zu machen. Und nicht rumzujammern, dass die Hände schmutzig sind, wenn man mal zugepackt hat."

Kritik an Habecks Katar-Reise

Dass der 52-Jährige mit schmutzigen Händen kein Problem hat, konnte er in den vergangenen Wochen beweisen – zum Beispiel auf seiner Tour um die Welt, um neue Öl- und Gasquellen für Deutschland anzuzapfen. Im Fokus der Kritiker: Die Reise nach Katar. Eine Reise in ein Land, in dem Frauenrechte mit Füßen getreten, Arbeiter ausgebeutet werden und das im Verdacht steht, islamistische Terrorgruppen zu unterstützen. Als Bittsteller stand Habeck den Scheichs gegenüber. Keine leichte Aufgabe für einen grünen Minister. Vor dem Krieg in der Ukraine wäre Habeck für Geschäfte mit Katar von der grünen Parteibasis auseinandergenommen worden.

Viel Prügel von der Partei eingesteckt

Der frühere schleswig-holsteinische Landwirtschafts- und Umweltminister scheut sich nicht, unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Vor etwa einem Jahr forderte er nach einem Besuch in der Ostukraine, dem Land Waffen zur Abwehr zu liefern. Dafür musste er von seiner Partei viel Prügel einstecken. Bei den Grünen galt damals der Grundsatz: Keine Rüstungsexporte in Krisenregionen. Habecks Forderungen löste Kopfschütteln aus – auch bei der politischen Konkurrenz. Ein "Unding" mitten im Bundestagswahlkampf, schimpften viele grüne Parteikollegen.

Er wurde schnell zurückgepfiffen. Danach schwieg er, was er heute selbst kritisiert.

Schwere Waffen für die Ukraine

Was damals für die Grünen unvorstellbar war, ist heute bittere Realität. Erst vor wenigen Tagen sprachen sich Habeck sowie seine Parteikollegin und Außenministerin Annalena Baerbock für die Lieferung von schweren Waffen und Kriegsgerät an die Ukraine aus. Das Ganze müsse schnell erfolgen, so Habeck bei SAT1: "Es nützt nichts, wenn wir sagen, in einem dreiviertel Jahr kriegt ihr irgendwas. Jetzt muss das Zeug da runter. Und so handeln wir auch." Klare Worte, die heute kaum jemand bei den Grünen öffentlich zu kritisieren wagt.

In Interviews und Talkrunden wirkt Habeck sichtlich mitgenommen, wenn es um die Ukraine geht. Die Grünen haben in der Vergangenheit immer wieder Präsident Putin und die Entwicklung Russlands zum autoritären Staat kritisiert. Die Gaspipeline Nord Stream 2 lehnten sie ab. Eine Position, die im politischen Berlin lange auf taube Ohren stieß.

Habeck spricht unangenehme Wahrheiten aus

Heute profitiert Habeck von seiner frühen kritischen Haltung gegenüber Putin. Er spiegelt in diesen Tagen eindringlich, welche Lehren Deutschland gerade ziehen muss. Was ihm aktuell am meisten Sorge bereitet: die Versorgungssicherheit des Landes. Stoppt Putin die Lieferung von Öl und Gas, hat Deutschland ein ernsthafternsthaftes Problem. Gebetsmühlenartig versucht der Grünen-Politiker das in diesen Tagen zu erklären. Auch hier spart er nicht mit unangenehmen Wahrheiten, warnt vor schweren wirtschaftlichen Schäden und hunderttausenden Arbeitslosen. Die Forderung, Deutschland solle von sich aus auf russisches Öl und Gas verzichten, um Putin nicht weiter finanziell zu unterstützen, lehnt Habeck mit Vehemenz ab – zum Erstaunen seiner Parteikollegen.

Kritik an Habecks Nein zum Energie-Embargo

Der CDU-Spitzenpolitiker Norbert Röttgen kritisiert: Er wolle vom Wirtschaftsminister nicht nur hören, was alles nicht gehe, sondern erwarte Lösungen, wie Deutschland die Energiegeschäfte mit Russland stoppen könne. Der erfahrene Außenpolitiker meint, ein sofortiger Ausstieg aus den russischen Öl- und Gaslieferungen sei möglich und unumgänglich, "um Putins System so hart wie möglich von innen zu treffen und finanziell auszutrocknen".

Der Ton verschärft sich, der Druck steigt

Habeck hält dagegen, auch gegen die internationale Kritik, Deutschland sei beim Thema Lieferstoff von russischem Öl und Gas ein Bremsklotz in der EU. Nicht nur aus der Ukraine verschärft sich dazu der Ton. Aber Habeck wird nicht müde, zu erläutern und zu warnen – dafür zollen ihm derzeit viele Respekt. Denn ob mit oder ohne Lieferstopp: Die globale Wirtschaft sei unter Druck, der deutsche Wohlstand werde weiter abnehmen, prognostiziert der Minister. Und ein finanziell geschwächtes Deutschland hätte auch für die Ukraine nur Nachteile.

Der Krieg und das Problem Energieabhängigkeit haben für den Klimaschutzminister aber auch diesen Effekt: Keiner wagt mehr, einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien anzuzweifeln. Das spielt Habeck innenpolitisch beim anfangs beschriebenen "gigantischen Transformationsprojekt" in die Hände. Er sagte dazu: "Davor haben wir diese Transformation unter Klimaschutz-Gesichtspunkten diskutiert. Jetzt diskutieren wir sie endlich unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten."

Laut aktueller Umfrage beliebtester Politiker

Robert Habeck habe den Blick fürs Ganze, sei sich der Verantwortung als Minister und Vize-Kanzler bewusst – darin sind sich viele politische Beobachter in Berlin einig. Die Rolle des grünen Parteichefs, der sich auf der Oppositionsbank viel wünschen und fordern kann, hat er in der Tat längst abgelegt.

Nach dem neusten ARD-Deutschlandtrend ist der Wirtschafts- und Klimaschutzminister der derzeit beliebteste Politiker im Land. 54 Prozent der Befragten sind mit seiner Arbeit zufrieden.