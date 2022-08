19 Grad in öffentlichen Gebäuden: Habeck plant Verordnung

Volle Gasspeicher, der Ausbau von LNG-Terminals und eine Verringerung des Energieverbrauchs - das ist der Dreiklang, mit dem die Bundesregierung Energieengpässe im Winter vermeiden will. Um vor allem dem Ziel der Energieeinsparung gerecht zu werden, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nun entsprechende Maßnahmen angekündigt - im öffentlichen Sektor, aber auch im Privatbereich.

Kältere Ämter und dunklere Denkmäler

"Wir werden über das Energiesicherungsgesetz Verordnungen erlassen", sagte der Grünen-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Erste Details hatte Habeck bereits vor einigen Wochen verlauten lassen, unter anderem, dass private Pools nicht mehr beheizt werden dürfen. "Zusätzlich soll in öffentlichen Liegenschaften nur noch auf 19 Grad geheizt werden", kündigte der Minister an. Soziale Einrichtungen - wie beispielsweise Krankenhäuser - sollen von der Regelung aber ausgenommen sein.

Außerdem sollten Gebäude und Denkmäler nachts nicht mehr angestrahlt und Werbeanlagen nicht beleuchtet werden, so Habeck. "Auch in der Arbeitswelt sind mehr Einsparungen nötig." Darüber werde gerade mit dem Arbeitsministerium und den Sozialpartnern gesprochen. Ab wann die Verordnungen gelten sollen, ließ Habeck aber offen.

Gas-Notfallplan der EU gibt Vorgaben zum Sparziel

Im Juli hatte Habeck Eckpunkte eines neuen Energiesicherungspakets vorgelegt, vor dem Hintergrund stark gedrosselter russischer Gaslieferungen und einer daher drohenden Energieknappheit. Darin hieß es, es sei wichtig, dass der Gasverbrauch auch in Betrieben, Bürogebäuden und privaten Haushalten sinke. Das Wirtschaftsministerium plane dazu in enger Abstimmung mit anderen Ressorts der Bundesregierung zusätzliche Energie- und Effizienzmaßnahmen auf der Grundlage des Energiesicherungsgesetzes.

Am Dienstag ist zudem der Gas-Notfallplan der EU in Kraft getreten. Die Mitgliedsländer müssen ab Anfang August bis März kommenden Jahres 15 Prozent Gas einsparen - verglichen mit dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre dieser Periode. Wie die 27 EU-Länder ihre Nachfrage senken, bleibt ihnen überlassen. In einem früheren Entwurf des Notfallplans der EU-Kommission war vorgesehen, dass öffentliche Gebäude, Büros und kommerzielle Gebäude bis maximal 19 Grad beheizt und mit Klimaanlagen auf nicht weniger als 25 Grad heruntergekühlt werden sollen. Dies fand sich aber in den dann präsentierten Vorschlägen nicht mehr.

Spanien gilt als Blaupause

Mindesttemperaturen in Arbeitsräumen sind in Deutschland in einer sogenannten Technischen Regel für Arbeitsstätten geregelt. Demnach liegen die Mindestwerte der Lufttemperatur je nach Schwere der Arbeit zwischen 12 und 20 Grad. Die 12 Grad gelten für schwere körperliche Arbeiten. Für weniger schwere Arbeiten gelten Werte von 17 bis 20 Grad. In Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Kantinen- und Erste-Hilfe-Räumen muss während der Nutzungsdauer eine Temperatur von mindestens 21 Grad herrschen.

Spanien hat bereits ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Energieeinsparung verabschiedet. Schon seit Ende Mai soll dort in öffentlichen Gebäuden und seit kurzem auch in Geschäften, kulturellen Einrichtungen, Flughäfen und Bahnhöfe nicht unter 27 Grad gekühlt und im Winter nur noch auf maximal 19 Grad geheizt werden. In Geschäften sollen Schaufenster nach Ladenschluss nicht mehr beleuchtet und das Licht in öffentlichen Gebäuden bei Nichtnutzung ausgeschaltet werden.

Deutschland will Gasverbrauch um 20 Prozent senken

Deutschland muss voraussichtlich deutlich mehr Gas sparen als andere Länder. Das Einsparziel hierzulande lautet 20 Prozent. In Deutschland liefern teils auch Gaskraftwerke Strom oder Fernwärme. Ein möglicher russischer Gaslieferstopp könnte zudem massive Probleme für die Wirtschaft bedeuten. Experten warnen immer wieder auch vor einer möglichen Rezession.