Habeck: "Damit wir nicht komplett nackt durch den Winter laufen"

Nach den Worten von Robert Habeck kann es jeden Moment so weit sein: Jeden Moment könne Russlands Präsident Wladimir Putin Deutschland den Gashahn zudrehen, warnte der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Deshalb brauche man dringend eine Infrastruktur für Flüssiggas, kurz LNG.

Deutsche Umwelthilfe fürchtet um Bestand der Schweinswale

Weil es vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs schnell gehen muss, werden ökologische Verträglichkeitsprüfungen beim Bau der LNG-Terminals zum Teil ausgesetzt. Aus Sicht von Umweltverbänden ein Unding. Die Deutsche Umwelthilfe etwa sorgt sich um den Bestand der Schweinswale im Meer - und fordert deshalb einen Baustopp der Terminals.

Habeck betonte im Morgenmagazin, er könne die Sicht der Umweltschützer durchaus verstehen. Umgekehrt setze er aber auch auf deren Verständnis für sein Vorgehen, denn Deutschland befinde sich in einer "absoluten Krisensituation". Deshalb, so Habeck, sei es jetzt seine Aufgabe dafür zu sorgen, "dass wir im Fall des Falles nicht komplett nackt durch den Winter laufen müssen."

"Umweltauflagen werden eingehalten"

Der grüne Minister unterstrich, dass sich in der Sache nichts ändere: Die Umweltauflagen würden beachtet. Man fange lediglich früher mit dem Bau der Terminals an und werde danach sehen, ob alle Vorgaben eingehalten werden - etwa, was Emissionswerte angeht.

Im Laufe des Tages reist Habeck zum Windkraftgipfel ins dänische Esbjerg. Dort geht es um die Frage, wie die Windkraft auf See schneller ausgebaut werden kann. Habeck setzt dabei auf europäische Zusammenarbeit. Die Projekte sollten gemeinsam entwickelt, gemeinsam finanziert, und der Strom solle gemeinsam verteilt werden. Ziel müsse sein, "dass nicht mehr jedes Land seinen eigenen Kram macht, sondern dass man das wirklich kooperativ angeht".

"Wer Energie spart, schützt das Klima und stärkt das Land"

Erst gestern hatte der Wirtschaftsminister seinen "Arbeitsplan Energieeffizienz" vorgestellt. Im Kern geht es darum, jeden Einzelnen zum Energiesparen zu bewegen. Im Juni soll es eine entsprechende Kampagne geben. Außerdem plant Habeck Anreize sowie neue Vorgaben für Unternehmen und private Häuslebauer. Seine Botschaft: "Wer Energie spart, schützt das Klima, stärkt das Land und schont den Geldbeutel."