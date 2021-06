RKI schätzt: Jede zweite Neuinfektion bereits mit Delta-Variante

Die ansteckendere Delta-Variante greift in Deutschland immer mehr um sich. Sie mache mittlerweile einen Anteil von mindestens 35 Prozent an untersuchten Proben aus, sagte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, in einer Schalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete.

Da die Daten bereits einige Tage alt seien, sei der Anteil derzeit tatsächlich sogar auf rund 50 Prozent zu schätzen. Offiziell veröffentlicht das RKI die neuen Angaben zu den Virusvarianten-Anteilen am Mittwochabend.

Besonders Ungeimpfte betroffen

Delta ist noch ansteckender als Alpha, wie Wieler bereits am Freitag gesagt hatte. Die Variante verbreite sich vor allem in der ungeimpften Bevölkerung. Er rechnet damit, dass die Fallzahlen deshalb voraussichtlich wieder steigen werden. Dass die bundesweite 7-Tage-Inzidenz rückläufig ist, erklärten Experten zuletzt mit dem deutlichen Rückgang der Fallzahlen durch die bisher vorherrschende Alpha-Variante.

In der zweiten Juni-Woche hatte der Delta-Anteil nach den jüngsten RKI-Zahlen in Deutschland schon bei 15 Prozent gelegen. Betroffen von der Delta-Variante sind den Experten zufolge im Moment vor allem Menschen unter 60 Jahren. Die meisten Ansteckungen passierten dabei im privaten Haushalt.

Zweitimpfung nötig zum Schutz gegen Delta

Nach Einschätzung der Münchner Virologin Ulrike Protzer ist es deshalb nun wichtig, möglichst viel wirksamen Impfstoff zur Verfügung zu stellen: "Man weiß inzwischen leider auch, dass eine einmalige Impfung noch nicht so gut gegen die Delta-Variante schützt, sondern erst die komplette Impfung", so Protzer.

Sie plädiert zudem für eine Verkürzung der Impf-Abstände - allerdings nur bei den mRNA-Impfstoffen, also Biontech und Moderna. "Da kann man die Impfabstände ruhig auf vier Wochen verkürzen." Für die Vektor-Impfstoffe, also hauptsächlich Astrazeneca, empfiehlt die Direktorin des Instituts für Virologie an der TU München das nicht. "Gegen den Vektor, der diesen Impfschutz im Endeffekt initiiert, gibt es auch eine Immunantwort im Körper." Und die müsse erst mal abflauen, bevor es die zweite Impfung geben sollte. "Ansonsten kriege ich hauptsächlich mehr Immunität gegen Adenovirus und nicht zu sehr gegen Coronavirus. Und das will man natürlich nicht."

Protzer: Kreuzimpfung sinnvoll

Eine Kreuzimpfung, also das Impfen eines mRNA-Impfstoffs nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca, hält die Virologin für sinnvoll. "Wir selber haben Daten erhoben, gemeinsam mit der Universität Köln und der Universität Erlangen" - das Ergebnis: Diese Kombination "ist sehr, sehr wirksam und auch gut verträglich".

Dass bestimmte Gruppen in diesem Jahr zudem noch eine Drittimpfung bekommen, hält Protzer für möglich. "In den Herbst hinein muss man das tatsächlich überlegen, dass diejenigen, die vielleicht schon im Januar geimpft wurden, ob man da dann im November oder so noch mal nachlegen muss."