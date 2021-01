RKI: Zu Neujahr 23.000 Neuinfektionen und 550 Corona-Tote

Datenlage über die Feiertage schwierig

Eine Interpretation der Daten ist momentan schwierig, denn während der Feiertage und um den Jahreswechsel herum werden wahrscheinlich weniger Menschen getestet, außerdem übermitteln möglicherweise nicht alle Ämter ihre Daten. Dadurch kann es laut RKI nachfolgend zu Nachmeldungen kommen. Vor einer Woche waren 25.533 Corona-Neuinfektionen und 412 Todesfälle binnen 24 Stunden registriert worden. Der Höchststand von 1.129 neuen Todesfällen war am Mittwoch (30.12.) erreicht worden.

7-Tages-Inzidenz sinkt weiter

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Freitagmorgen bei 141,9. Der bisherige Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch weiter enorm: Die höchsten Inzidenzen hatten am Donnerstag Sachsen mit 334,5 und Thüringen mit 256,3. Bayern liegt bei 163. Den niedrigsten Wert hatte Schleswig-Holstein mit 76,4.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1.742.661 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 01.01., 00.00 Uhr). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 33.624. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.350.800 an.

Infizierte stecken rein rechnerisch weniger Menschen an

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Donnerstag bei 0,80 (Dienstag: 0,68). Dieser R-Wert bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 80 weitere Menschen anstecken. Der Wert soll das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen abbilden. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Feiertagsabweichung möglicherweise stark

Das RKI weist in seinem Bericht aber ausdrücklich darauf hin, dass zum Jahreswechsel hin Corona-Fälle nur verzögert angezeigt, erfasst und übermittelt werden, so dass auch der R-Wert zudem "gegebenenfalls unterschätzt wird".