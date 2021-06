Zahl der Neuinfektionen deutlich unter 1.000 - Inzidenz bei 16,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 549 neue Positiv-Tests. Das sind 568 weniger als am Montag vor einer Woche. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen pro Tag am 21. September letzten Jahres mit 922 dreistellig.

Nur zehn neue Sterbefälle gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 16,6 von 17,3 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Zehn weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 89.844.

Bundesweit höchste Inzidenz weiterhin in Schweinfurt

Für Bayern meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 156 Neuinfektionen. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz im Freistaat aktuell bei 20,1. Deutschlandweit weisen nur die Bundesländer Baden-Württemberg (23,8) und Saarland (20,7) eine höhere Inzidenz auf.

Die bundesweit höchsten Inzidenzwerte wurden laut RKI für eine Stadt und einen Landkreis in Bayern gemeldet. Mit einer Inzidenz von 82,4 liegt der höchste Wert weiterhin in der bayerischen Stadt Schweinfurt. Auch der Landkreis Lindau liegt mit einer Inzidenz von 72,0 deutlich über dem Grenzwert von 50.

Vorsicht vor den Montagszahlen

Die Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.01 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich – zudem sind die Montagswerte meist weniger aussagekräftig als die an anderen Wochentagen, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten an das RKI übermitteln und weniger getestet wird.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.715.518 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3.580.600 an.