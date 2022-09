RKI warnt vor Erkältungszeit: Bei Krankheit Kontakte vermeiden

Angesichts der Jahreszeit erwartet das Robert Koch-Institut (RKI) in nächster Zeit wieder mehr Atemwegskrankheiten. "In den kommenden Wochen ist nach dem Ende der Ferienzeit mit einer saisonal bedingten Zunahme an respiratorischen Erkrankungen insgesamt zu rechnen", heißt es im Covid-19-Wochenbericht des Instituts vom Donnerstagabend. Demnach könnten insbesondere ältere Menschen schwer davon betroffen sein.

RKI: Im Krankheitsfall Kontakte vermeiden

Das RKI rief zu gegenseitiger Rücksichtnahme auf: Bei neu auftretenden Symptomen wie Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten solle man nicht zur Arbeit gehen, kranke Kinder sollten nicht in Schule oder Kindergarten. Es gelte im Krankheitsfall vielmehr, Kontakte zu meiden und sich bei Bedarf beim Hausarzt zu melden. Das RKI rät vor dem Hintergrund hoher Inzidenzen durch die starke Verbreitung der Omikron-Sublinie BA.5, dass die Empfehlungen zur Infektionsvermeidung weiterhin unbedingt eingehalten werden sollten.

Holetschek rät zu Homeoffice nach dem Wiesnbesuch

Anlässlich des Starts des Oktoberfestes am Samstag appellierte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek an die Eigenverantwortung der Wiesnbesucher: "Jeder soll selbst entscheiden, ob er hingeht und ob er eine Maske trägt oder auch nicht." Wer sich aber krank fühle oder Corona-Symptome habe, sollte Holetschek zufolge das größte Volksfest der Welt nicht besuchen. Außerdem rät Holetschek: "Wem es möglich ist, der kann sich überlegen, ob er nach einem Wiesn-Besuch zwei oder drei Tage von zu Hause arbeiten will."