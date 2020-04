RKI sieht noch keine Eindämmung der Corona-Pandemie

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hält die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland noch nicht für gestoppt. "Wir können noch nicht von einer Eindämmung sprechen", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin. "Wir sehen eine Verlangsamung."

Trotz "einiger positiver Tendenzen" bei der Entwicklung der Infektionszahlen gelte es, die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin unvermindert einzuhalten.

"Die Disziplin, die wir in den letzten Wochen gehalten haben, die sollten wir weiter halten." RKI-Präsident Lothar Wieler

RKI prognostiziert keinen Engpass bei Intensivbetten

Die Infektionszahlen hätten sich "auf einem relativ hohen Niveau eingependelt", es gebe keinen eindeutigen Trend, dass sie zurückgingen. In den Krankenhäusern seien aktuell ausreichend Intensivbetten und Beatmungsgeräte vorhanden, um die Krise zu beherrschen: "Bei der derzeitigen Dynamik werden keine Engpässe prognostiziert."

Das RKI meldete am Dienstag 125.098 Infektionen, 2.082 mehr als am Vortag. In der vergangenen Woche hatte es an einem Tag teilweise mehr als 4.000 neu gemeldete Infektionen gegeben.

Über Ostern wurden jedoch offenbar weniger Fälle übermittelt. "Wir können noch nicht abschließend beurteilen, ob die Fallzahlen tatsächlich sinken", sagte Wieler dazu. Die Zahl der Genesenen schätzt das RKI inzwischen auf mehr als 68.000 - also mehr als die Hälfte aller bestätigten Infektionen.

RKI rät zur Schulöffnung für ältere Jahrgänge

Das RKI strebt Wieler zufolge an, dass die sogenannte Reproduktionszahl unter eins gehe oder bei eins sei – dass ein Infizierter das Virus also höchstens im Durchschnitt an eine Person oder weniger weitergibt. Derzeit berechnet das RKI diesen Faktor mit 1,2.

Anders als die Leopoldina regt das RKI an, Schulen zuerst wieder für die höheren Jahrgänge zu öffnen. Es gehe dabei um die Annahme, dass Jugendliche Abstandsregeln besser einhalten könnten, sagte Wieler. "Das ist eine Entscheidung der Politik", ergänzte er. Es gebe Gründe dafür und dagegen. Vieles sei ein Ausprobieren.