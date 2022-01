RKI: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 222,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet den vierten Tag in Folge einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 222,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 220,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 220,7 (Vormonat: 439,2).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 12 515 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.34 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 10.100 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 46 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 88 Todesfälle.

Inzidenz in Bayern bei 183,3

Die Unterschiede zwischen den Bundesländern hinsichtlich der Inzidenz sind weiterhin groß: Die höchsten Inzidenzen hatten am Sonntag Bremen mit 418,7 und Thüringen mit 407,1 . Den niedrigsten Wert hatte Niedersachsen mit 133,4.

In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 183,3. Binnen 24 Stunden gab es im Freistaat 1.908 Neuinfektionen und 2 neue Todesfälle. Die Höchste Inzidenz wird für die Stadt Schweinfurt gemeldet: 377,0. Es folgen die Landkreise Unterallgäu (321,6) und Ostallgäu (310,1). Die niedrigste 7-Tage-Inzidenz weist mit 82,0 der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge auf.