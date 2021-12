RKI: Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken – auch in Bayern

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist zum dritten Mal in Folge leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 439,2 an. Am Montag war ein Höchstwert von 452,4 erreicht worden, am Dienstag hatte der Wert bei 452,2 gelegen, am Mittwoch bei 442,9. Im Vormonat war der Wert mit 154,5 angegeben worden.

73.209 Corona-Neuinfektionen – wohl Untererfassung

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 73.209 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.51 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 75.961 Ansteckungen gewesen. Allerdings gehen Experten von einer merklichen Untererfassung aus. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Bundesweit 388 neue Todesfälle

Deutschlandweit wurden demnach binnen 24 Stunden 388 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 351 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.977.208 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 5,61 an. Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.

Inzidenz geht auch in Bayern zurück

In Bayern liegt die Inzidenz bei 571,6, am Vortag lag sie noch bei 589,3. Das ist unter den deutschen Bundesländern der fünfthöchste Wert. Unter den Städten und Landkreisen im Freistaat weist der Landkreis Freyung-Grafenau mit 1.148,6 die höchste Inzidenz auf, gefolgt vom Landkreis Weilheim-Schongau mit 1.115,1 und dem Landkreis Rottal-Inn mit 1.049,3. Laut RKI starben im Freistaat 87 weitere Menschen mit oder an Corona.