RKI: Rund 2.100 neue Corona-Fälle, Inzidenz nun bei 17,5

Wieder mehr Corona-Neuinfektionen in Deutschland: Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) seit gestern 2.097 neue Fälle gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.548 Ansteckungen gelegen.

Insgesamt hat das RKI damit seit dem Ausbruch der Pandemie knapp 3,8 Millionen nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 registriert. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Auch liegt in der Regel die Zahl der Neuinfektionen am Wochenende und am Montag niedriger als im Wochendurchschnitt, weil an den Wochenenden weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden.

Erneut leicht erhöht hat sich auch die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuansteckungen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohnern. Das RKI gibt sie bundesweit heute mit 17,5 an. Gestern lag sie noch bei 16,9 und vor einer Woche bei 13,8. In Bayern liegt der Wert etwas niedriger, hier beträgt die Inzidenz am Sonntagmorgen 14,4 - in der Vorwoche wurde sie noch mit einem Wert von knapp 11 angegeben.

Ein neuer Todesfall verzeichnet

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden auch ein Todesfall verzeichnet. Vor einer Woche waren es noch vier Tote. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf damit auf insgesamt 91.659. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.654.500 an.

Landkreis Berchtesgadener Land mit bayernweit höchster Inzidenz

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet aktuell der Landkreis Berchtesgadener Land. Das RKI meldet hier eine Inzidenz von 55,7 und 59 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit ist der Wert im Vergleich zu gestern leicht gesunken: Da betrug sie noch 60,4. Der Landkreis hat trotzdem angekündigt, seine Corona-Maßnahmen zu verschärfen. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Freistaat in den Landkreisen Schwabach und Kronach und der Stadt Memmingen. Hier liegt sie aktuell weiter bei 0.