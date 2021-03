RKI registriert 9.146 Corona-Neuinfektionen

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 9.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 9.146 neue Ansteckungsfälle registriert. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 300 neue Todesfälle verzeichnet.

Mehr Neu-Infektionen als vor einer Woche

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 04.40 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Vor genau einer Woche hatte das Institut binnen eines Tages 9.019 Neuinfektionen und 418 neue Todesfälle verzeichnet.

In Bayern über 1.000 Neuinfektionen

In Bayern liegt die Zahl der Neuinfektionen bei 1.391. Innerhalb eines Tages wurden 24 Todesfälle gemeldet. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern beträgt 70,5. Die drei Landkreise bzw. kreisfreien Städte mit der bundesweit höchsten 7-Tages-Inzidenz liegen in Bayern: Kreisfreie Stadt Hof (333,9), Landkreis Kulmbach (262,7) und der Landkreis Wunsiedel (242,2).

7-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 65,4 - und damit niedriger als am Vortag (67,5). Vor vier Wochen, am 10. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 68 gelegen.

Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stagnierte sie allerdings, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.

R-Wert bundesweit bei 0,97

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,97 (Vortag 1,03). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 97 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.