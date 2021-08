RKI registriert 3.448 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 20,4

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3.448 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 2.454 Ansteckungen gelegen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist gestiegen - laut RKI schneller und früher als vor einem Jahr.

Anstieg vor allem bei Jüngeren

Der Wert hat sich innerhalb eines Monats etwa vervierfacht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Freitagmorgen lag er bei 20,4 - am Vortag hatte er 19,4 betragen, beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli bei 4,9 gelegen. Demnach steigt die Inzidenz vor allem in der Altersgruppe der 10- bis 34-Jährigen. Aber auch in der Altersgruppe bis 49 Jahre sei ein Anstieg zu verzeichnen - trotz steigender Impfquote.

Inzwischen könnten die Gesundheitsämter nicht mehr alle Infektionsketten nachvollziehen. Die meisten Ansteckungen mit einer Inzidenz von 49 verzeichnet das RKI für die 20- bis 24-Jährigen. Einstellige Werte werden für die Menschen ab 55 Jahren angegeben.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Bayern unter Bundesdurchschnitt

Die bayernweite Corona-Inzidenz liegt unter dem Bundesdurchschnitt - laut RKI beträgt der Wert aktuell 13,8. Insgesamt meldet das RKI für Bayern 336 neue Infektionen und neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion innerhalb von 24 Stunden.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet im Freistaat weiter der Landkreis Berchtesgadener Land - und zwar 41,5. Den bayernweit niedrigsten Wert hat die Stadt Schweinfurt mit 0.

Mehrheit der Infizierten nicht geimpft

Der Großteil der seit Februar erfassten Corona-Fälle war laut RKI nicht geimpft. Es werde "dringend empfohlen, jetzt die Angebote für die Impfung gegen Covid-19 wahrzunehmen", wird im Bericht appelliert. Die geschätzte Impfeffektivität gibt das RKI mit circa 88 Prozent für die Menschen zwischen 18 und 59 Jahren an und mit circa 87 Prozent für die Gruppe ab 60.

Grafik: Impffortschritt in Bayern und Deutschland