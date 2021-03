RKI registriert 13.435 Corona-Neuinfektionen und 249 Todesfälle

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 13.435 neue Corona-Neuinfektionen und 249 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche waren nur 9.146 Neuinfektionen registriert worden, dabei hatten zwar die Angaben aus Hamburg gefehlt, diese bewegen sich pro Tag aber nur im dreistelligen Bereich.

Inzidenzwert steigt weiter an

Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) verzeichnet mit 86,2 einen erneuten Anstieg, gestern lag sie noch bei 83,7. Vor vier Wochen, am 17. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 57,0 gelegen. In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 91,7 nach 89,0 am Vortag.

Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stieg sie jedoch wieder an, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.

249 weitere Tote - Sieben-Tage-R-Wert bleibt über 1

Zudem wurden vom RKI innerhalb von 24 Stunden 249 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche waren es - ohne die Daten aus Hamburg - 300 gewesen. Der Höchststand von 1.244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 1,06 (Vortag 1,15). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.594.764 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.383.600 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 73.905.