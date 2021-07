RKI registriert 1.545 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 14,5

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 1.545 neue Positiv-Tests. Das sind 362 mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 1.183 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 14,5 von 14,3 am Vortag. Der Tiefststand von 4,9 war am 6. Juli verzeichnet worden.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

38 neue Todesfälle

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 38 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 34 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.758.401 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.647.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.565.

Bayernweite Inzidenz bei 13,2

In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 13,2. In neun Bundesländern liegt sie höher, in sechs aber zum Teil erheblich niedriger. Die niedrigste Inzidenz verzeichnet Sachsen-Anhalt mit 3,3. Unter Bayerns Landkreisen und Städten ist die Inzidenz weiterhin in Berchtesgaden mit 59,5 am höchsten, das ist bundesweit die zweithöchste Inzidenz in einem Landkreis. Hohe Werte weisen in Bayern auch der Landkreis Dillingen an der Donau (37,3) und die Stadt Bamberg (31,0) auf.