RKI registriert 1.016 Neuinfektionen - Inzidenz bei 7,2

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen geht weiter zurück und liegt nun bei 7,2. Innerhalb eines Tages wurden 1.016 Neuinfektionen gemeldet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte.

Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen bei 1.455 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das lag gestern bei 8,0 und vor einer Woche bei 13,2.

51 neue Todesfälle

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 51 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 137 Tote.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.723.798 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.611.500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 90.523 angegeben.

Inzidenz sinkt in Bayern auf 8,8

In Bayern ging die Sieben-Tage-Inzidenz weiter zurück und liegt nun bei 8,8. Den höchsten Inzidenzwert weist mit 31 der Landkreis Lichtenfels in Oberfranken auf, gefolgt von der Stadt Schweinfurt mit 28 und dem oberbayerischen Landkreis Miesbach mit 27. In sechs Städten und Landkreisen des Freistaats liegt die Inzidenz bei Null: In den Städten Weiden und Straubing und in den Kreisen Roth, Regen, Freyung-Grafenau sowie Coburg.