RKI-Präsident Wieler: "Corona lebt nur von unserem Verhalten"

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, schickt eines vorweg: "Die Zahlen sind immer noch zu hoch." Die Einschränkungen der vergangenen Wochen haben laut Wieler zwar die Zahl der gemeldeten Covid-19-Fälle sinken lassen - aber nicht deutlich genug. Die Mitarbeiter der Gesundheitsämter seien zunehmend erschöpft, Krankenhäuser mancherorts an der Belastungsgrenze. Besonders besorgt macht den RKI-Chef, dass es zu immer mehr Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen kommt.

Immer mehr betagte Patienten

Das lässt die Krankheits- und Todesfälle in der älteren Bevölkerung steigen. Besonders deutlich ist das laut RKI in der Altersgruppe der über 80-Jährigen. In der Todesfall-Statistik muss man dabei immer mit bedenken, dass Anti-Corona-Maßnahmen nicht sofort wirken, ein Erfolg also erst zeitversetzt erfolgt: Es dauert mehrere Tage, bis sich die Symptome so sehr verstärken, dass ein Patient ins Krankenhaus muss. Auf den Intensivstationen kann die Behandlung einige Wochen dauern - bis am Ende das Leben des Patienten gerettet werden kann oder der Patient stirbt.

Verantwortung auch von jüngeren Altersgruppen

Dass das Virus wieder stärker in den älteren – sogenannten "vulnerablen" also anfälligen – Gruppen auftritt, war laut Wieler "leider zu erwarten". Die Leiterin des RKI- Lagezentrums, Ute Rexroth, beschreibt die Entwicklung so: Erst zirkuliere das Virus in der jüngeren, mobilen Bevölkerung. Nach einiger Zeit werde es dann in die Risikogruppen hineingetragen. Und weil bei diesen Menschen öfter ein schwerer Krankheitsverlauf auftritt, steigen die Todesfälle.

"Tun Sie es für Oma und Opa!"

Die Schlussfolgerung, die Rexroth zieht: Die Zahl der Neu-Infizierten muss überall sinken, quer durch alle Bevölkerungsgruppen und auch überall in Deutschland. RKI-Chef Wieler mahnt, die Einschränkungen zu beachten und die Hygieneregeln zu befolgen. Immer und überall – am Arbeitsplatz und in der Schule, beim Einkauf und auch zuhause, "wenn der Nachbar kurz vorbeikommt". Das sei manchmal anstrengend und frustrierend. Gerade an die jüngeren Generationen richtet Wieler den Appell: "Tun Sie es bitte für sich selbst, aber tun Sie es auch für Oma und Opa."

Heimträger sollen Konzepte besser umsetzen

Die Träger von Alten- und Pflegeheimen sieht Wieler in der Pflicht, die nötigen Ressourcen für die vorhandenen Hygiene-Konzepte bereitzustellen. Die Statistik lege nahe, dass die vorbeugenden Maßnahmen in den Heimen – anders als mittlerweile in den Krankenhäusern – nicht erfolgreich genug Ausbrüche verhindern. Das RKI weist für den Bereich Alten-/Pflegeheime auch die Todeszahlen auf: Demnach sind bisher 5.292 Bewohner an oder mit Covid-19 gestorben und 55 Pflegekräfte.

Wieler: Vorsicht auch an Weihnachten

Mit Blick auf die Weihnachtstage rät der RKI-Chef, die Kontakte auch weiter so stark wie möglich einzuschränken. Die Frage, ob er einen Schub an neuinfizierten älteren Menschen befürchtet, beantwortet Wieler nicht direkt. Sein Rat lautet: sich zeitversetzt mit bestimmten Familienmitgliedern zu treffen. Für alle müsse an den Feiertagen aber eben auch prinzipiell gelten: "Diese Pandemie lebt nur von unserem Verhalten", das Virus springe nur dann über, "wenn wir ihm die Chance geben". Er könne nur an alle Bürger appellieren, die Erkrankung ernst zu nehmen.

Entwicklung im bundesweiten Vergleich

Dem RKI sind gestern 22.056 positiv Getestete gemeldet worden, außerdem 479 Todesfälle – das ist der zweithöchste Stand seit Beginn der Corona-Pandemie. Einige Stadtstaaten wie Hamburg und Bremen zeigen einen leicht rückläufigen Trend der Infiziertenzahl. In Flächenstaaten wie Bayern und Nordrhein-Westfalen ändert sich gerade wenig. Bayern hat eine Inzidenz von 172 Neuinfektionen pro 100.000 in den vergangenen sieben Tagen – das ist der zweitschlechteste Wert im Bundesvergleich und wird nur noch übertroffen von Sachsen mit 267 Fällen. Das RKI sieht die Entwicklung in einigen ostdeutschen Bundesländern mit Sorge. Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle nehme zu, in Sachsen-Anhalt und Brandenburg leicht, in Thüringen deutlich und in Sachsen sehr deutlich. Die Leiterin des RKI-Lagezentrums, Ute Rexroth, führt das auch darauf zurück, dass in diesen Bundesländern die Bevölkerung im Durchschnitt älter und deswegen gefährdeter ist.