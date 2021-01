RKI meldet über 9.800 Neuinfektionen und 302 Todesfälle

Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg mit den neuen Meldungen auf 1.775.513. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt etwas niedriger als vor einer Woche, als 10.976 neue Ansteckungsfälle bekannt gegeben wurden. Der höchste Wert bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember gemeldet worden - darin waren jedoch 3.500 Nachmeldungen enthalten.

Bisher 34.574 Corona-Tote

Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 34.574. Der Höchststand von 1.129 neuen Todesfällen binnen 24 Stunden war am 30. Dezember erreicht worden. Die Zahl der von einer Corona-Infektion genesenen Menschen in Deutschland beziffert das RKI aktuell auf rund 1.401.200.

Sieben-Tage-Inzidenz bei 139,4

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Montagmorgen bei 139,4. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch enorm: Die höchsten Inzidenzen haben aktuell Sachsen mit 323,0 und Thüringen mit 251,4. Den niedrigsten Wert weist Schleswig-Holstein mit 78,2 auf.

Sieben-Tage-R-Wert etwas niedriger

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Sonntag bei 0,91 (Samstag: 0,95). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 91 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Das RKI betont aber, dass der R-Wert wegen der Verzögerungen gegebenenfalls unterschätzt werde.

Morgen Entscheidung über Lockdown-Verlängerung

Am morgigen Dienstag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Bundesländer über das weitere Vorgehen gegen die Corona-Pandemie beraten. Der derzeitige harte Lockdown mit weitgehender Schließung von Geschäften, Schulen und Kitas gilt seit Mitte Dezember und ist vorerst bis zum 10. Januar - also kommenden Sonntag - befristet. Im Vorfeld der neuen Beratungen zeichnet sich ein breiter Konsens über eine Verlängerung des harten Lockdowns ab. Bereits heute beraten die Kultusminister über das weitere Vorgehen.