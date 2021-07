RKI meldet über 1.600 Neuinfektionen - Inzidenz steigt weiter

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.608 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 949 Ansteckungen gelegen. Bundesweit wurden den neuen Angaben zufolge 22 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 9,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut sprunghaft gestiegen. Nach Angaben des RKI liegt sie aktuell bei 9,4 - im Vergleich zu 8,6 am Vortag und 5,8 vor einer Woche. Beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli waren es noch 4,9 Neuinfektionen gewesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb dieses Zeitraums an. Dass der Wert seit einigen Tagen immer weiter steigt, hängt mit der hochansteckenden Delta-Variante des Virus zusammen, die laut RKI inzwischen für mehr als 50 Prozent der Ansteckungen verantwortlich ist.

Bayern: Inzidenz bei 9,46 - 249 Neuinfektionen

Im Freistaat weist der Regierungsbezirk Oberbayern mit 12,91 aktuell die höchste Inzidenz auf. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldete am Freitag für Oberbayern zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona und 118 neu registrierte Infektionen. Die meisten Neuinfektionen im Freistaat wurden in der Landeshauptstadt festgestellt: Hier wurden am Freitag im Vergleich zum Vortag 42 neue Fälle registriert. Die höchste Inzidenz hat derzeit Bad Tölz mit einem Wert von 28,93. Hier wurde daher wieder eine Maskenpflicht für Schüler eingeführt. An zweiter Stelle in Bayern steht die Stadt Bamberg mit 28,43.