Neuer Höchstwert: RKI meldet Sieben-Tage-Inzidenz von 1.176

Inzidenz in Bayern steigt wieder auf neuen Höchstwert

In Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen neuen Höchstwert von 1.384 gestiegen. Das RKI meldete für den Freistaat binnen 24 Stunden 18.605 Corona-Neuinfektionen. Sieben Menschen starben.

Der Landkreis Starnberg hat derzeit die höchste Inzidenz im Freistaat mit 2.661, gefolgt vom Landkreis Dachau mit 2.585. Auch die Stadt Ingolstadt (2.073) und die Stadt Rosenheim (2.069) weisen hohe Zahlen aus. Im Vergleich am niedrigsten sind die bayrischen Inzidenzen im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim mit 552, im Landkreis Kronach 651 und in der Stadt Erlangen mit 652.