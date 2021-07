RKI meldet knapp 2.500 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 17,0

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland wieder weiter aus: Das Robert Koch-Institut hat binnen 24 Stunden 2.454 neue Fälle registriert. Das sind 365 mehr als am Freitag vor einer Woche, als 2.089 Neuinfektionen gemeldet wurden. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurden dem RKI seit gestern auch 30 neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl steigt damit deutschlandweit auf 91.637. Insgesamt fielen in Deutschland bislang fast 3,77 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 17

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Bundesweit liegt sie heute bei 17,0. Am Vortag waren es bundesweit noch 16 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und sieben Tagen, in der Vorwoche 13,2.

Aktuelle Corona-Zahlen und Inzidenzen für Bayern und Deutschland

RKI sieht bei Zuwachs offenbar Verbindung zum höheren Reiseverkehr

Das Robert Koch-Institut weist auch daraufhin, dass sich offenbar mehr Deutsche im Ausland infizieren. In seinem wöchentlichen Lagebericht vom Donnerstagabend, schreibt das Institut, dass Corona-Ansteckungen, die wahrscheinlich auf Reisen passiert sind, eine zunehmende Rolle beim derzeitigen Infektionsgeschehen in Deutschland spielen. In der Zeit vom 28. Juni bis 25. Juli sind demnach 3.662 Fälle gemeldet worden, in denen die Betroffenen dem Virus wahrscheinlich im Ausland ausgesetzt waren.

Als wahrscheinliche Infektionsländer in den vier betrachteten Wochen wurden Spanien, die Türkei und die Niederlande am häufigsten genannt, vor Kroatien und Griechenland. Ein besonders starker Zuwachs seit Mitte Juli ist für die Türkei verzeichnet, hier verdoppelte sich die Zahl der pro Woche erfassten Fälle ungefähr. Mit Frankreich, Italien, Österreich und Dänemark stehen weitere beliebte Reiseziele auf den ersten zehn Plätzen der Liste.

Corona-Zahlen für Bayerns liebste Urlaubsländer

Eine Corona-Ausbreitung durch heimkommende Sommerurlauber soll durch neue Regeln für die Einreise nach Deutschland gebremst werden. Der überwiegende Anteil der Corona-Übertragungen finde allerdings weiterhin innerhalb Deutschlands statt, betont das RKI - die Rede ist von mindestens 81 Prozent. Angaben zum wahrscheinlichen Infektionsland liegen bei weitem nicht bei jedem Fall vor.