RKI meldet erstmals über 19.000 Corona-Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 19.059 neuen Positiv-Tests einen neuen Höchststand. Die Gesamtzahl der Fälle steigt damit auf 518.753. 103 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden. Dadurch steigt die Zahl der bisherigen Todesfälle auf 10.452.

Früher als erwartet ein Wert über 19.000 erreicht

Noch Ende September hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gewarnt, dass es zu Weihnachten 19.200 Neuinfektionen am Tag geben könnte, nun könnte die Schwelle von 20.000 schon am Wochenende erreicht werden. Am Freitag waren es 18.681 neue Fälle gewesen. Die Werte sind allerdings nur begrenzt mit denen vom Frühjahr vergleichbar, da damals weniger breit getestet wurde.

Bis sich die Wirkung des ab Montag greifenden Teil-Lockdowns bei den Infektionszahlen zeigt, dauert es wegen der Spannen von der Ansteckung zu Symptomen, Test und Erfassung nach RKI-Angaben zwei bis drei Wochen. Allerdings gibt es schon jetzt Anzeichen dafür, dass sich das Infektionsgeschehen wieder vermindern könnte: "Die berichteten R-Werte lagen seit Anfang Oktober stabil deutlich über 1. Seit Anfang dieser Woche ist ein leichter Abwärtstrend zu verzeichnen", heißt es im aktuellen Lagebericht des RKI vom Freitagabend. Die Reproduktionszahl - kurz R-Wert genannt - gibt an, wie viele andere Menschen ein Infizierter ansteckt. Bei einem Wert von 1,3 zum Beispiel stecken 10 Infizierte im Mittel 13 weitere Menschen an.

Auch in Bayern steigen die Zahlen weiter

Das Robert-Koch-Institut meldet für München einen Anstieg der Neuinfizierten um 294 im Vergleich zum Vortag. Der Inzidenzwert für 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tage liegt damit bei 133,2. In Nürnberg wurden 115 neue Covid-19-Infizierte gemeldet. Auch die Frankenmetropole liegt damit bei einem Inzidenzwert von 131,4. Für Augsburg meldet das RKI keine neuen Fälle, für den Landkreis Fürstenfeldbruck 61, für Traunstein 46 und für den Landkreis Freising 41.

Im Freistaat nahm die Zahl der Neuinfizierten um 2.693 (Stand: 31.10., 0 Uhr) zu. Damit liegt der Inzidenzwert pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tage bei 118,50.

WHO warnt vor Langzeitfolgen

Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor Spätfolgen von Infektionen mit dem Coronavirus. Berichte darüber gebe es von Patienten jeden Alters, heißt es von der WHO. Genaue Zahlen darüber, wie viele Infizierte betroffen sind, liegen aber noch keine vor.

Schnelle Umsetzung der Corona-Maßnahmen

Die Bundesregierung fordert die Regierungschefs der Länder auf, bei der Umsetzung der verschärften Corona-Maßnahmen ab Montag nicht zu zögerlich zu sein. Der Deutschen Presseagentur liegt ein Schreiben an die Länderchefs vor, in dem es heißt: Würden keine oder weniger einschneidende Maßnahmen getroffen, würde sich das Infektionsgeschehen rasant weiter verschärfen. Unterschrieben ist der Brief von Bundesinnenminister Seehofer und Justizministerin Lambrecht. Sie warnen vor einer starken Belastung des Gesundheitssystems sowie vor schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen. Um diese Gefahr abzuwenden, seien die grundrechtsbeschränkenden Maßnahmen, die jetzt geplant sind, auch gerechtfertigt.